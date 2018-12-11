Gündem CHPden kafaları karıştıran Mansur Yavaş açıklaması
POLİTİKA

CHP'li Salıcı'dan ittifak ve Mansur Yavaş açıklaması

CHP'den kafaları karıştıran Mansur Yavaş açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "İyi niyetli bir çaba yürüyor. Görüşmelerde bugün olan yarın ortadan kalkabiliyor" dedi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, yerel seçimlere ilişkin olarak, "İsimlerle meşgul olmaktansa işin başarıya ulaşması üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Salıcı yerel seçimler için kritik açıklamalar yaptı.

Habertürk'te yer alan habere göre; CHP - İYİ Parti işbirliğine ilişkin açıklamalar yapan Salıcı, Mansur Yavaş konusunda ise, "Dün Mansur Bey'le bir görüşme yapıldı" dedi.

Görüşmelerin ilerleyişi hakkında konuşan Salıcı, "Bu tür görüşmelerin doğası gereği tıkanmalar olur. Bunlar bütün görüşmelerde olağan şeylerdir. İllerle ilgili doğrudan cevap vermek görüşmelerin geleceğini sıkıntıya sokabilir. İyi niyetli bir çaba yürüyor. Görüşmelerde bugün olan yarın ortadan kalkabiliyor. İsimlerle meşgul olmaktansa işin başarıya ulaşması üzerinde çalışıyoruz. İsimler üzerinde herkesin bir değerlendirmesi olabilir" ifadelerini kullandı.

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