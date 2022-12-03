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POLİTİKA

CHP’den LGBT’lilere güvence: Cinsiyet eşitsizliği ile mücadele edeceğiz

LGBT'yi her fırsatta destekleyen CHP’nin Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, İkinci Yüzyıla Çağrı adıyla düzenlenen organizasyonda iktidar olmaları durumunda ‘İstanbul Sözleşmesi’ni geri getireceklerini ve cinsiyet eşitsizliği ile mücadele edeceklerini’ açıklayarak LGBT üyelerine güvence verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP’den LGBT’lilere güvence: Cinsiyet eşitsizliği ile mücadele edeceğiz
CHP Genel Başkan Yardımcı Faik Öztrak

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleşen CHP’nin vizyon toplantısı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ile başlayarak, Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı ABD’li yazar Jeremy Rifkin’in toplantıya video konferans bağlantılı katılımı ile devam etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak
CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak

Programda söz alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, partisinin iktidar olduğunda gerçekleştireceği stratejik hamleleri anlattı.

Faik Öztrak, LGBT’yi normalleştiren ve propagandasını yapan CHP’li belediyelere toplumdan gelen tepkilere rağmen destek niteliğinde açıklamalarda bulundu.

CHP'li Şişli Belediyesi
CHP'li Şişli Belediyesi

Öztrak, eşcinselliği meşrulaştırdığı ve aileye zarar verdiği gerekçesiyle eleştiri konusu olan ve yürürlükten kaldırılan İstanbul Sözleşmesi’nin geri getirileceğini ilan etti.

CHP'li Öztrak, “Cinsiyet eşitsizlikleri ile etkin şekilde mücadele edeceğiz, İstanbul Sözleşmesini yeniden yürürlüğe sokacağız” dedi.

Nilüfer Gençlik Meclisi
Nilüfer Gençlik Meclisi

Aile kavramının korunması için büyükşehirlerde gerçekleşen ‘Büyük Aile Buluşmaları’nı görmezden gelen CHP’li belediyelerin LGBT’ye verdiği destek günden güne artıyor. CHP’li Nilüfer Belediyesinin LGBT'liler için özel dayanışma merkezi açması geçtiğimiz günlerde uzun süre tartışılmıştı.

Nilüfer Gençlik Meclisi - Toplumsal cinsiyet Atölyesi başvuru katılım formu
Nilüfer Gençlik Meclisi - Toplumsal cinsiyet Atölyesi başvuru katılım formu

Merkeze kayıt olabilmek için açılan başvuru formunda; "kullanılmasını istediğin ismin" ve kız ya da erkek yerine "cinsiyet beyanın" seçeneği yer alıyor.

CHP'li Nilüfer Belediyesi LGBT için özel merkez kurdu
GÜNDEM
CHP'li Nilüfer Belediyesi LGBT için özel merkez kurdu

Ekim ayının ilk haftası ile CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un 'Eşitlik Şefliği' adında bir birim kurulması için verdiği teklif, AK Parti'li üyelerin “LGBT propagandası” nedeniyle karşı çıkması sonucu reddedildi. Esenyurt’taki teklif reddedildi ancak Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 'Eşitlik Birimi' projesi, Türkiye genelinde 29 belediyede faaliyet gösteriyor.

CHP'li 29 belediyede Avrupa Birliği tarafından finanse edilen LGBT birimi faaliyette
GÜNDEM
CHP'li 29 belediyede Avrupa Birliği tarafından finanse edilen LGBT birimi faaliyette
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