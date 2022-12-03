CHP’den LGBT’lilere güvence: Cinsiyet eşitsizliği ile mücadele edeceğiz

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleşen CHP’nin vizyon toplantısı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ile başlayarak, Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı ABD’li yazar Jeremy Rifkin’in toplantıya video konferans bağlantılı katılımı ile devam etti.
Programda söz alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, partisinin iktidar olduğunda gerçekleştireceği stratejik hamleleri anlattı.
Faik Öztrak, LGBT’yi normalleştiren ve propagandasını yapan CHP’li belediyelere toplumdan gelen tepkilere rağmen destek niteliğinde açıklamalarda bulundu.
Öztrak, eşcinselliği meşrulaştırdığı ve aileye zarar verdiği gerekçesiyle eleştiri konusu olan ve yürürlükten kaldırılan İstanbul Sözleşmesi’nin geri getirileceğini ilan etti.
CHP'li Öztrak, “Cinsiyet eşitsizlikleri ile etkin şekilde mücadele edeceğiz, İstanbul Sözleşmesini yeniden yürürlüğe sokacağız” dedi.
Aile kavramının korunması için büyükşehirlerde gerçekleşen ‘Büyük Aile Buluşmaları’nı görmezden gelen CHP’li belediyelerin LGBT’ye verdiği destek günden güne artıyor. CHP’li Nilüfer Belediyesinin LGBT'liler için özel dayanışma merkezi açması geçtiğimiz günlerde uzun süre tartışılmıştı.
Merkeze kayıt olabilmek için açılan başvuru formunda; "kullanılmasını istediğin ismin" ve kız ya da erkek yerine "cinsiyet beyanın" seçeneği yer alıyor.
Ekim ayının ilk haftası ile CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un 'Eşitlik Şefliği' adında bir birim kurulması için verdiği teklif, AK Parti'li üyelerin “LGBT propagandası” nedeniyle karşı çıkması sonucu reddedildi. Esenyurt’taki teklif reddedildi ancak Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 'Eşitlik Birimi' projesi, Türkiye genelinde 29 belediyede faaliyet gösteriyor.