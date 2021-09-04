​CHP’den pes dedirten tiyatro

Siyaseti yalan ve iftira üzerine kuran, vekilleri ile yöneticilerinin ağızlarından yalanı düşürmeyen CHP baltayı yine taşa vurdu. Çanakkale’de yurt gezisinde olan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile beraberindeki heyetin konaklayacakları otelin önünde otobüsten inerken bir sürücünün “Reisi size yedirmeyiz” diyerek üzerlerine araç sürdüğü iddiasının yalan olduğu ortaya çıktı. Nazlıaka’nın şikayetçi olması üzerine polis tarafından gözaltına alınan Vedat A., kendisinin eski bir CHP’li olduğunu ve Nazlıaka’nın iddialarının tamamen yalan olduğunu söyledi.

Vedat A.

DURMADAN YOLA DEVAM ETTİM

Çanakkale’de inşaat işleriyle uğraştığını anlatan Vedat A., “O gece aracımla çorbacıya gitmek için yola çıkmıştık. Otelin önünde otobüsün uzun farları yanıyordu. Turist otobüsü olduğunu düşünüp kendi aracımın uzun farlarını yakıp söndürdüm. Camdan elimi kolumu dışarı çıkarıp el kol hareketi yaparak önümü göremediğimi anlatmak istedim. Otobüs şoförü de bana el kol hareketi yaptı. Hiç bir tartışma, itişme, kavga falan yaşanmadı. Çünkü aracı durdurup inmedik. Yoluma devam ettim” dedi.

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DUYUNCA ŞOKA UĞRADIM

Ertesi gün saat 17:00 gibi telefonunun çaldığını anlatan Vedat At., “Emniyetten arayarak gelmemi istediler. Emniyete gittiğimde gece dörtlüleri yakarak görüş açımı engelleyen otobüsün CHP’ye ait olduğunu öğrendim. Hakkımdaki suçlamaları duyunca şoka uğradım. Aracımı ‘Reisi size yedirtmeyiz’ deyip CHP’li heyetin üzerine sürdüğümü ve otobüse çarptığımı iddia etmişler. Polis söyleyene kadar otobüsün CHP heyetine ait olduğunu bilmiyordum. İnenlerin turist, otobüsün de tur şirketine ait olduğunu düşündüm” diyerek yaşadığı şoku anlattı.

KAZA OLMADIĞI TUTANAĞA GEÇTİ

Aracının emniyette saatlerce incelendiğini belirten Vedat A. “Ekspertiz gelip araçta kaza izi aradı. Olaya ait hiç bir iz bulunamadı ve bu tutanak altına alındı. Olayın yaşandığını iddia ettikleri yerdeki bütün mobese kayıtlarını incelesinler” dedi.

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ÖZÜR BEKLİYORUM

CHP’li olduğunu üzerine basa basa söyleyen Vedat A. “Ben yıllardan beri CHP’liyim. Beni bu şehir de, partim de çok iyi tanır. Ülgür Başkanım da (CHP’li Çanakkale Belediye Başkanı) bilir. Ben belediyenin inşaat işlerini yapan biriyim. Küçük bir yol tartışmasını bu noktalara getirdiklerine inanmıyorum. Aylin Nazlıaka’dan bir özür bekliyorum” dedi.