CHP'den TBMM'ye olağanüstü toplantı çağrısı

CHP, Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay için ikinci kez TBMM'de olağanüstü toplantı yapılması için başvuruda bulundu.
CHP grubu, TBMM'yi 10 Eylül'de Olağanüstü toplantıya çağıran dilekçeyi, Meclis Başkanlığı'na sundu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı Halk TV yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olabileceğini ve bunun yolunun meclisin seçimleri yenilemesiyle olabileceğini söyledi. Özgür Özel, "Bugün Türkiye'de seçimlerin yenilenmesinin iki yolu var. Bunlardan birincisi Erdoğan'ın seçime gitmesi, ikincisi, meclisin 360 milletvekiliyle seçimleri yenilemesi. Seçimlere Erdoğan giderse yani seçimleri yenileme yetkisi var ama yenilerse dönemi de olduğu için bir daha aday olamıyor. Ancak meclis 360 çoğunlukla yenilerse son bir kez aday olma hakkı var. Erdoğan'ın iki buçuk yılı daha var. Seçimleri yenilemezsek bir daha gelemiyor. Seçimleri yenilersek bir kez daha aday olabilir. Gelecek. Oturacağız yarışacağız. Seçimleri yenileceğiz." ifadelerini kullandı. Özgür Özel'in bu sözleri CHP'liler arasında tartışma konusu oldu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçtiğimiz günlerde bir eğlence ortamında alkol alırken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılmıştı. Sabah saatlerinde Halk TV'ye konuk olan Özel, konu ile ilgili açıklama yaptı. İçki içtiğini gizlemediğini anlatan Özel, "50. yaş günüm. Merak ediyorsa bir duble de rakı içtim. Onu da içki içmeyi şeytanlaştıracaklar gizleyeceğiz diye bir şey yok. Ben içki içtiğimi gizlemem ama kimsenin gözüne sokmam. Ben içki içmeyene de saygı duyarım, içene de saygı duyarım. Bu özgürlüklerin hepsinin kullanılmasından yanayım. İçenlere de dozunda içmelerini, içkiliyken araba kullanmamalarını tavsiye ederiz." şeklinde konuştu.
Gazeteci Sinan Burhan katıldığı canlı yayın programında, CHP içindeki tezatı tane tane anlattı. Türlü skandallara imza atan DEM Parti ile ittifak halinde olmaktan çekinmeyen CHP'nin, söyledikleri ve uyguladıkları arasındaki samimiyetsizliğe vurgu yapan Burhan, “Buradaki iki yüzlülüğe ben itiraz ediyorum. Şimdi ‘Mavi Vatan’ diyeceksin, HDP ile yan yana siyaset yapacaksın. Operasyon diyeceksin, HDP ile yan yana siyaset yapacaksın. Senin il başkanın, 'Mustafa Kemal'in askeri değiliz.' diyecek, Van Belediye Başkanı diyecek ki; 'PKK sizi tükürüğüyle boğar.' diyecek, İmamoğlu ona selam verecek. Kardeşim Türk Silahlı kuvvetlerine sahip çıkmak ona da karşı çıkmaktır.” İfadelerini kullandı.
CHP'de Tüzük Kurultayı için son düzlüğe girilirken, önceki gün yapılan Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş görüşmesinin ayrıntıları da netleşti. Görüşmenin ana gündemini kamuoyuna sızan tüzük taslağı oluşturdu. Özel, Kılıçdaroğlu'na tüzüğe son noktanın koyulmadığını, basında çıkan haberlere itibar etmemesi gerektiğini iletti. Kılıçdaroğlu ise Özel'e, "Sizi örgüt seçtiyse ön seçimden kaçmayın" ve "Adayların belirlenmesindeki yöntemi demokratik usul ve teamüllere göre yerine getirin" dedi.
Kurultay tartışmalarının devam ettiği CHP'de şimdi de genel başkanın Özgür Özel'in fotoğrafı krize neden oldu. Katıldığı bir partide kendisini görüntüleyen şahsa tepki gösteren Özgür Özel rakı içtiğini, içki içmeyenlere de saygı duyduğunu söyledi.
İzmir 'de sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanan ardından da serbest bırakılan Dilruba Kayserilioğlu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Dilruba Kayserilioğlu, 'halkın bir bölümünü aşağılamak suçundan 7,5 ay hapis cezası aldı. Gazeteci Cüneyt Özdemir, sokak röportajında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a oy veren vatandaşlara küfreden Dilruba isimli provokatöre arka çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e sert sözlerle yüklendi. Küfürbaz Dilruba’nın CHP yönetimi tarafından 30 Ağustos’ta kutlamalarda onur konuğu yapılmasına “Abi siz kafayı mı yediniz ya? Etrafınızda bir tane danışman yok mu?” diyen Cüneyt Özdemir, “Kadını bir anda protokole nasıl oturtuyorsun? Geçtim protokolü yanına nasıl oturtuyorsun? Nedir referansın arkadaş?” ifadelerini kullandı.
MHP lideri Bahçeli, bölücülüğün CHP’nin siyasetine iyice sirayet ettiğini vurgulayarak, “DEM'lenen CHP'nin siyasi pozu ve pozisyonu yüksek düzeyli tehdittir. Cumhuru ve Cumhuriyet'i ayrıştırma partisine dönüşen CHP'nin Türk tarihine bakışı Haçlı emellerinin bakışıyla neredeyse birebir aynıdır” dedi.