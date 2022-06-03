Gündem CHPden yeni tiyatro Gürsel Tekinin esnaf ziyaretinde açız diyen kadının 2012 model arabası ve arsası çıktı
POLİTİKA

CHP'den yeni tiyatro: Gürsel Tekin'in esnaf ziyaretinde 'açız' diyen kadının 2012 model arabası ve arsası çıktı

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in Aksaray ziyareti sırasında kameralar önünde 'iş yok, açız' diyen Elif Yılmaz isimli kadının emekli maaşı aldığı, bir aracının bulunduğu ve üzerine kayıtlı arsalar olduğu ortaya çıktı. Elif Yılmaz'ın bu sözlerini sosyal medya hesabından "Aksaraylı teyzenin sözleri içinizi acıtacak" sözleriyle paylaşan Gürsel Tekin'in algı operasyonu çökmüş oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPden yeni tiyatro: Gürsel Tekinin esnaf ziyaretinde açız diyen kadının 2012 model arabası ve arsası çıktı
Elif Yılmaz-Gürsel Tekin

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, geçtiğimiz gün partililer ile birlikte Aksaray'da pazar yerine ziyarette bulundu. Tekin'in pazar yerinde yanına gelen Elif Yılmaz isimli bir kadın, "Savaştan ölmeyiz, açlıktan ölürüz. İş yok, aş yok çok zor durumdayız. Hasta çocuğum var doktora alıp gidemiyorum. Oğlumun işi yok iş bulamıyorum. Açlıktan, parasızlıktan millet karısını çocuğunu öldürüyor. Çok zor durumdayız. Gelsinler ben açları göstereyim" dedi.

Gürsel Tekin de bu sözleri, "Aç yok diyorlar. Aç var. İnsanlar kendisini yakıyor, intihar edenler var" sözleriyle yanıtladı.

Gürsel Tekin bu diyaloğu, "Aksaraylı teyzenin sözleri içinizi acıtacak. Savaştan ölmeyiz, açlıktan ölürüz. Aç yok diyorlar gelsinler ben göstereyim" notuyla Twitter hesabından paylaştı.

CHP'NİN ALGI OPERASYONU YİNE BOZULDU

Yaşananların ardından Gürsel Tekin'e dert yanan Elif Yılmaz'la ilgili gerçek bambaşka çıktı. 10 çocuk annesi kadının 3 çocuğunun yurt dışında 4 çocuğunun İstanbul'da diğerlerinin ise Konya ve Aksaray'da çalıştığı öğrenildi. Kendisi de 2013 yılında Bağ-Kur'dan emekli olan Yılmaz'ın üzerine kayıtlı marka bir aracının olduğu ortaya çıktı. Elif Yılmaz'ın 80 dekar arazisinin olduğu ve engelli olan torununa ise 2 bin 354 TL evde bakım aylığı verildiği belirlendi.

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