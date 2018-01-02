CHP'li Aldan hakkında 610 kişiden suç duyurusu

Spor

'Tolga Zengin'e Premier Lig'den teklif' iddiası

Beşiktaş'ın ikinci kalecisi olan Tolga Zengin, bu sezon Leipzig'le oynanan Şampiyonlar Ligi maçında müthiş bir performans sergilemiş ve maçın adamı olmuştu. İngiliz basınında çıkan iddialara göre West Bromwich, Ben Foster'a alternatif olması için siyah beyazlıların tecrübeli file bekçisini istiyor.