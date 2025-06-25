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CHP'li Altınova Belediye Başkanı Fazlaca partisinden istifa etti

CHP'li Altınova Belediye Başkanı Fazlaca partisinden istifa etti

21:3325/06/2025, Wednesday
DHA
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Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca yaptığı açıklamada üyesi olduğu Cumhuriyet Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu.
Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca yaptığı açıklamada üyesi olduğu Cumhuriyet Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu.

AK Parti'ye geçeceği konuşulan Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. Fazlaca, "CHP Yalova İl Başkanlığı'nın kamuoyu paylaşımı, istifa beyanı verdiğimden sonra yapılmış olması çok manidar" ifadelerini kullandı.

Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu.

Kamuoyunda bir süredir AK Parti'ye geçeceği konuşulan Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca sosyal medya hesabından paylaşım yaparak üyesi olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. Fazlaca açıklamasında,
“6 yıldır ailemden, sosyal yaşamımdan, maddi ve manevi imkanlarımdan feragat ederek sürdürdüğüm bu onurlu mücadelede, başım dik bir şekilde CHP'nin en zorlu şartlarında yılmadan, tüm gücümle mücadele ettim. Bu kişisel hırs ve egoların üst yönetimlere aktarılmasına rağmen, sadece dinleyici sıfatıyla hiçbir idari yaptırımda bulunmayan CHP Yalova İl Başkanlığı, benimle ilgili kamuoyu paylaşımında bulunmuştur. Bu paylaşımın, benim dün partiden istifamı, e-devlet üzerinden verdiğim istifa beyanından sonra yapılmış olması çok manidar”
dedi.




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