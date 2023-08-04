CHP'li Avcılar Belediyesi önünde işçi eylemi

Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan Akbelen Ormanları'nda ağaç katliamı yapıldığı yönündeki provokasyonlara CHP'den destek geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte eylem yapılan alana giden CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal eylemcilerin tepkisiyle karşılaştı. Tanal, kendisine "İyi ki iktidar olamadınız" diyen kadına "Sizin gibi insanlar yüzünden iktidarı kaybettik. AK Parti'nin provokatörüsün" yanıtını verdi. Alandakiler tarafından yuhalanan Tanal, bölgeden kovuldu.