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CHP'li Avcılar Belediyesi önünde işçi eylemi

Türk İş'e bağlı Belediye İş Sendikası'na üye işçiler, Avcılar Belediyesi'nde çalışan bin 160 işçinin maaşlarının düzeltilmesi için eylem yaptı.

12:34 . 4/08/2023 Cuma
DHA
Yöneticilerin kafalarına göre sistem uyguladığı, işçilere mobing uygulandığını öne sürüldü.

Yöneticilerin kafalarına göre sistem uyguladığı, işçilere mobing uygulandığını öne sürüldü.

Avcılar Belediyesi önünde toplanarak ücretlerinde iyileştirme yapılmasını isteyen işçiler, sloganlar attı.

Belediye İş 2 No'lu Şube Başkan Yardımcısı Savaş Doğan, geçen yıl yürürlükte imzaladıkları sözleşme ardından her ürünün fiyatının kat kat arttığını, Avcılar Belediyesi yönetiminin bazı müdürlerin maaşlarını 30 bin TL'ye çıkarıldığı halde işçilerinin 12 bin TL aylık ücretle geçinmelerinin istendiğini söyledi.

Yöneticilerin kafalarına göre sistem uyguladığını, işçilere mobing uyguladığını öne süren Doğan, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin bu duruma müdahale etmesini ve işçilerin çalışma koşul ve ücretlerinin düzeltilmesini istedi.


 




#Avcılar Belediyesi
#işçi
#eylem
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