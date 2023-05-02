CHP'li başkan 'Gaz yok' diyen Ali Babacan'a yatırımı övdü: Bölge için büyük bir fırsat burada 10 bin vatandaş istihdam ediliyor

Ali Babacan, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi’nin dakikalar boyunca övülmesi üzerine zor anlar yaşadı.
Yedili Masa'nın ortaklarından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim gezileri kapsamında Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine ziyarette bulundu. Babacan'a CHP’li Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ve CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz eşlik etti.
Ziyaret kapsamında Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi’ne giden Babacan, burada tesise ilişkin bilgi aldı. Kantarcı ve Yılmaz, doğal gazın işlendiği tesisten övgüyle söz etti.
CHP'li başkan Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nden övgüyle söz etti
CHP'li Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, işletmenin bölgeye büyük istihdam sağladığını anlatırken, tesisin rekor bir sürede inşa edildiğini anlattı. Kantarcı şunları söyledi:
CHP Milletvekili: Zonguldak bölgenin parlayan yıldızı haline geldi
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz ise tesis ile birlikte gelen ekonomik haraketlilik sonucu Zonguldak’ın bölgenin parlayan yıldızı haline geldiğini ifade etti. Kantarcı ve Yılmaz'ın dakikalarca Ali Babacan'ın 'Doğal gaz yok’ dediği tesisi övmeleri, Babacan’a zor anlar yaşattı. Yüzü asılan Babacan, danışmanlarından yardım istercesine bulundukları yerden ayrılmaya çalıştı.
Babacan ne demişti?
Ali Babacan, Karadeniz gazına dair geçmiş dönemde yaptığı açıklamada şunları söylemişti: