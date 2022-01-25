CHP'li başkan yardımcısı: İstanbul'da yollar açık kar eğlenceye dönüştü

Yoğun kar yağışının etkisi altında olan İstanbul'da, dün vatandaşlar yollarda kaldı. Toplu taşıma seferleri gerçekleştirilemedi. Devam eden toplu ulaşım seferlerinde ise izdiham yaşandı.





ARAÇLARI BIRAKIP YÜRÜDÜLER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yolları açamamasından ve tuzlama yapmamasından dolayı İstanbullular mahsur kaldı. Araçlarını yollarda bırakan vatandaşlar, yürüyerek evlerine geçmeye çalıştı.

DALGA GEÇER GİBİ PAYLAŞIM

İstanbul'da ulaşımın keşmekeşe döndüğü esnada bir açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı İbrahim Can Kıran, İstanbul'da tüm yolların açık olduğunu söyledi.

Yaptığı paylaşımda, "Son yılların en şiddetli kar yağışına rağmen İstanbul da tüm yollar açık. Kar yağışı çileye değil eğlenceye dönüştü. Sorumluluk alanı bakmaksızın tüm ekipleri saha da kendisi görev bilinci ile Ekrem İmamoğlu AKOM'dan süreci takip ediyor" ifadelerini kullandı.

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OYNAT 00:59 Vatandaşlar seferlerin azlığına isyan etti: Tramvay durakları doldu taştı İstanbul'da yoğun kar yağışı sonrası alınan önlemlerin yetersizliğinden dolayı işe gitmeye çalışan vatandaşlar mağdur oldu. İstanbul'un en işlek hatlarından biri olan Kabataş-Bağcılar tamvay hattı güzergahındaki duraklarda uzun süre bekleyen ve seferlerin yetersiz olduğunu belirten vatandaşlar yaşanan yoğunluğa tepki gösterdi.















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OYNAT 00:35 Arnavutköy'de yolda kalan vatandaşları çekici taşıdı Arnavutköy'de yolda kalan vatandaşları çekici taşıdı. O anlar kameralara yansıdı. Arnavutköy'de kar yağışı ve tipi nedeniyle yol tamamen trafiğe kapandı. Evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar yolda mahsur kaldı. Bu sırada bir çekici sürücüsü, yolda kalan vatandaşları aracın dorsesinde taşıdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Mahsur kalan vatandaşlar ise İBB'ye tepki gösterdi. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:44 ​Yolda kalan vatandaş isyan etti: Ekrem İmamoğlu balık keyfi yap İstanbul'da gün boyu devam eden kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. Kar yağışı nedeniyle saatlerce yolda kalan vatandaşlar ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na isyan etti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan bir kişi, 'Balık keyfi yap' diyerek tepkisini dile getirdi.



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