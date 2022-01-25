Gündem CHPli başkan yardımcısı İstanbulda yollar açık kar eğlenceye dönüştü
İSTANBUL

CHP'li başkan yardımcısı: İstanbul'da yollar açık kar eğlenceye dönüştü

İstanbul'da kar yağışı sonrası ulaşım çöktü. Toplu taşıma seferleri durdu. Yapılabilenlerde ise izdiham yaşandı. Vatandaşlar araçlarını yollarda bırakıp yürüyerek evlerine geçti. Tüm bunlar yaşanırken bir açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı İbrahim Can Kıran, "İstanbul'da tüm yolların açık olduğunu, kar yağışının çileye değil eğlenceye dönüştüğünü" söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli başkan yardımcısı: İstanbulda yollar açık kar eğlenceye dönüştü
İbrahim Can Kıran

Yoğun kar yağışının etkisi altında olan İstanbul'da, dün vatandaşlar yollarda kaldı. Toplu taşıma seferleri gerçekleştirilemedi. Devam eden toplu ulaşım seferlerinde ise izdiham yaşandı.

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ARAÇLARI BIRAKIP YÜRÜDÜLER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yolları açamamasından ve tuzlama yapmamasından dolayı İstanbullular mahsur kaldı. Araçlarını yollarda bırakan vatandaşlar, yürüyerek evlerine geçmeye çalıştı.

DALGA GEÇER GİBİ PAYLAŞIM

İstanbul'da ulaşımın keşmekeşe döndüğü esnada bir açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı İbrahim Can Kıran, İstanbul'da tüm yolların açık olduğunu söyledi.

Yaptığı paylaşımda, "Son yılların en şiddetli kar yağışına rağmen İstanbul da tüm yollar açık. Kar yağışı çileye değil eğlenceye dönüştü. Sorumluluk alanı bakmaksızın tüm ekipleri saha da kendisi görev bilinci ile Ekrem İmamoğlu AKOM'dan süreci takip ediyor" ifadelerini kullandı.

İstanbullu çekti
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Arnavutköy'de yolda kalan vatandaşları çekici taşıdı
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