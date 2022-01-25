CHP'li başkan yardımcısı: İstanbul'da yollar açık kar eğlenceye dönüştü
İstanbul'da kar yağışı sonrası ulaşım çöktü. Toplu taşıma seferleri durdu. Yapılabilenlerde ise izdiham yaşandı. Vatandaşlar araçlarını yollarda bırakıp yürüyerek evlerine geçti. Tüm bunlar yaşanırken bir açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı İbrahim Can Kıran, "İstanbul'da tüm yolların açık olduğunu, kar yağışının çileye değil eğlenceye dönüştüğünü" söyledi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yolları açamamasından ve tuzlama yapmamasından dolayı İstanbullular mahsur kaldı. Araçlarını yollarda bırakan vatandaşlar, yürüyerek evlerine geçmeye çalıştı.
DALGA GEÇER GİBİ PAYLAŞIM
İstanbul'da ulaşımın keşmekeşe döndüğü esnada bir açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı İbrahim Can Kıran, İstanbul'da tüm yolların açık olduğunu söyledi.
Yaptığı paylaşımda, "Son yılların en şiddetli kar yağışına rağmen İstanbul da tüm yollar açık. Kar yağışı çileye değil eğlenceye dönüştü. Sorumluluk alanı bakmaksızın tüm ekipleri saha da kendisi görev bilinci ile Ekrem İmamoğlu AKOM'dan süreci takip ediyor" ifadelerini kullandı.