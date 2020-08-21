CHP'li Bekaroğlu: İktidara geldiğimizde doğal gazımız olmuş olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki gün önce fabrika açılışında verdiği ve tüm Türkiye ile dünyanın merakla beklediği büyük müjdeyi açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemimiz 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda. Hemen tespit kuyuları açmaya başlayacağız. Üretim konseptini belirleyip inşaat ve yapım işlerine geçeceğiz. Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır" dedi.
"Enkaz devralmayacağız"
Türkiye'yi sevince boğan haberi muhalif kesim hazmedemedi. Ancak CHP'li Mehmet Bekaroğlu, Twitter hesabından beklenmedik bir paylaşım yaparak, "Çok şükür, bu, gelecek açısından son derece ümit verici bir durum. Eğer bu rakamlar ve beklentiler doğru çıkarsa enkaz devralmayacağız. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki bu millet AKP-MHP ortaklığının bu kaynağı da yağmalamadan Türkiye’nin yönetimini millet ittifakına verecektir." ifadelerini kullandı.
Çok şükür, bu, gelecek açısından son derece ümit verici bir durum.
Eğer bu rakamlar ve beklentiler doğru çıkarsa enkaz devralmayacağız.
Hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki bu millet AKP-MHP ortaklığının bu kaynağı da yağmalamadan Türkiye’nin yönetimini millet ittifakına verecektir. pic.twitter.com/WQ0LE4G1hM
Çok şükür, bu, gelecek açısından son derece ümit verici bir durum.
Karadeniz'de doğal gaz bulunduğu müjdesini hazmedemeyenler de oldu: