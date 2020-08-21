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Gündem CHPli Bekaroğlu İktidara geldiğimizde doğal gazımız olmuş olacak
POLİTİKA

CHP'li Bekaroğlu: İktidara geldiğimizde doğal gazımız olmuş olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonların beklediği müjdeli haberi açıkladı ve Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğal gaz bulduğunu duyurdu. Muhalefeti rahatsız eden büyük haberle ilgili çirkin paylaşımlar yapıldı. Ancak CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, sosyal medya hesabından şaşırtan bir açıklamada bulundu. Bekaroğlu, "Çok şükür, bu, gelecek açısından son derece ümit verici bir durum. Eğer bu rakamlar ve beklentiler doğru çıkarsa iktidara geldiğimzide enkaz devralmayacağız" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu
CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki gün önce fabrika açılışında verdiği ve tüm Türkiye ile dünyanın merakla beklediği büyük müjdeyi açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemimiz 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda. Hemen tespit kuyuları açmaya başlayacağız. Üretim konseptini belirleyip inşaat ve yapım işlerine geçeceğiz. Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesini muhalefet hazmedemedi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesini muhalefet hazmedemedi

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Erdoğan müjdeyi açıkladı, Zonguldaklı vatandaşlar gözyaşlarına boğuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük müjdeyi açıkladı: Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz rezervi Karadeniz'de bulundu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük müjdeyi açıkladı: Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz rezervi Karadeniz'de bulundu

"Enkaz devralmayacağız"

Türkiye'yi sevince boğan haberi muhalif kesim hazmedemedi. Ancak CHP'li Mehmet Bekaroğlu, Twitter hesabından beklenmedik bir paylaşım yaparak, "Çok şükür, bu, gelecek açısından son derece ümit verici bir durum. Eğer bu rakamlar ve beklentiler doğru çıkarsa enkaz devralmayacağız. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki bu millet AKP-MHP ortaklığının bu kaynağı da yağmalamadan Türkiye’nin yönetimini millet ittifakına verecektir." ifadelerini kullandı.

İşte Erdoğan'ın açıkladığı müjdenin detayları: 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi
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İşte Erdoğan'ın açıkladığı müjdenin detayları: 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi

Karadeniz'de doğal gaz bulunduğu müjdesini hazmedemeyenler de oldu:

İYİ Parti İzmir Milletvekili Artun Çıray'ın paylaşımı.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in paylaşımı.

İYİ Parti Kurucu üyelerinden Ümit Dikbayır

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