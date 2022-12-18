Gündem CHPli belediyeden tepki çeken adım
ZONGULDAK

CHP'li belediyeden tepki çeken adım

Zonguldak’ta Çaycuma Belediyesinin parke taş üzerine asfalt yaptığı çalışmayı sosyal medya hesabından paylaşması şaşkınlıkla karşılandı.

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Haber Merkezi İHA
CHPli belediyeden tepki çeken adım
Çaycuma

CHP’li Çaycuma Belediyesinin parke üzerine sıcak asfalt yaptığı çalışmayı sosyal medya hesabından “Yeni Mahalle Yemen Sokak ile Sarıkaş Yaya Köprüsü arası asfaltlanan yol hizmete açıldı” şeklinde paylaşım yaparak duyurdu.

Yol çalışmaları yapımına kış ayında da devam eden Çaycuma Belediyesi parke taşlarının üzerine sıcak asfalt döktü.

Parkeleri sıcak asfaltla kullanılmaz hale getiren belediyenin "O sokağın alt yapısı tamamlandı mı?","Parkeler başka bir yerde değerlendirilse mi?" sorularına vereceği cevap merak konusu oldu.

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Alkol dolumunda meslektaşlarının yaralanmasına neden olan hemşire: Çakmak cebimdeydi
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Olay, 10 Aralık 2021de, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde meydana geldi. İddiaya göre, hemşire Önder Erarslan, alkol şişelerini dolduran hemşire Gizem Elif Türk ile personel Yılmaz Yapıcıya Alkol saf mı, sulu mu? diye sordu. Bu sırada Yakayım mı sizi diyen Erarslan, elindeki çakmakla alkolün alev almasına neden olurken, Türk ve Yapıcı yaralandı.
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Yılmaz Yapıcı görev yaptığı hastanede, Gizem Elif Türk de Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gördü. Vücudunda derin yanıklar oluşan Türkün tedavisi, 52 gün sürdü. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonunda Önder Erarslan hakkında taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olma suçundan dava açıldı.
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YAKAYIM MI SENİ, DİYE BİR ŞEY SÖYLEMEDİMZonguldak 2nci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya; tutuksuz sanık Önder Erarslan, Gizem Elif Türk, Yılmaz Yapıcı ile taraf avukatları katıldı. Savunma yapan Erarslan, Yangın çıktığı sırada Gizem hemşireye yardım ettim. Alevleri ellerim ile söndürmeye çalıştım. O sırada diğer kişiler gelip, onu acile götürdü. Orada Yılmaz beyi gördüm. Yangın esnasında üstüme yangın tüpü sıkılmıştı. Odada yüzük ve telefonumu düşürmüşüm...
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Kolluk kuvvetleri olay sonrası yanıma gelip, benden çakmağımı istedi. Ben de teslim ettim. Pişmanım; benim de ailem, çocuklarım var. Olaydan önce Alkol saf mı, sulu mu? diye sormuştum. Bundan kastım alkolün sulandırılıp, sulandırılmadığını öğrenmekti. Müştekilere Yakayım mı seni diye bir şey söylemedim dedi.
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ÇAKMAK YAKTIĞINI GÖZÜMLE GÖRDÜMSoruşturma aşamasındaki Olaydan önce sigara içmeye çıkmıştım. Olay sırasında elimdeki çakmağın manyetik kısmına fark etmeden bastım. Fark etmedim ifadesi hatırlatılan Erarslan, Orada oturduğum esnada elimde çakmak yoktu. Bu sırada alev aldı. Nasıl alev aldığını bilmiyorum. Çakmak cebimdeydi. Bassam Bastım derim karşılığını verdi.
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Şikayetçi Gizem Elif Türk de Çakmak yaktığını gözümle gördüm. Çakmadıysa nasıl alev aldı? diye sordu.Bunun üzerine sanık Erarslan, Elimde kesinlikle çakmak yoktu. Nasıl alev aldığını bilmiyorum cevabını verdi.
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Savunmaların ardından sanık avukatı, müvekkilinin olaydan kısa süre önce eline dezenfektan dökerek sigara içtiğini, sönmüş sigaranın veya çakmağın alev parlamasına neden olup olmayacağına ilişkin bilirkişi raporu hazırlanmasını talep etti.Yılmaz Yapıcının avukatı ise sanığın mahkemedeki beyanlarının dikkate alınmaması gerektiğini belirterek, şikayetçi olduklarını söyledi.
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Hakim, sanık avukatının yeniden bilirkişi raporu talebini reddetti. Yılmaz Yapıcının da sağlık sorunlarına ilişkin kati rapor isteyen hakim, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
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Öte yandan Gizem Elif Türk, duruşma sonrası sosyal medya hesabından Bugün yanlış ve yalan beyan vermiş oldun. Bu vicdanın seni uyutuyorsa hiçbir şey demiyorum. Daha sürecek bu dava. Ama merak etme Allahın adaleti şaşmaz paylaşımında bulundu.
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Alkol dolumunda meslektaşlarının yaralanmasına neden olan hemşire: Çakmak cebimdeydi
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde, şişelere alkol dolduran hemşire Gizem Elif Türk ile personel Yılmaz Yapıcı'ya "Alkol saf mı, sulu mu? Yakayım mı sizi?" diyerek elindeki çakmakla alev çıkmasına neden olup, meslektaşlarını yaraladığı iddia edilen hemşire Önder Erarslan, tutuksuz yargılandığı davanın duruşmasında savunma yaptı. Erarslan, "Nasıl alev aldığını bilmiyorum. Çakmak cebimdeydi. Bassam 'Bastım' derim" dedi. Şikayetçi Türk de "Çakmak yaktığını gözümle gördüm. Çakmadıysa nasıl alev aldı?" diye sordu.
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