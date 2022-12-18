CHP'li belediyeden tepki çeken adım

Kolluk kuvvetleri olay sonrası yanıma gelip, benden çakmağımı istedi. Ben de teslim ettim. Pişmanım; benim de ailem, çocuklarım var. Olaydan önce Alkol saf mı, sulu mu? diye sormuştum. Bundan kastım alkolün sulandırılıp, sulandırılmadığını öğrenmekti. Müştekilere Yakayım mı seni diye bir şey söylemedim dedi.