Gündem CHPli belediyeden terörist başına özgürlük isteyen TTBye barış ödülü
ZONGULDAK

CHP'li belediyeden terörist başına özgürlük isteyen TTB'ye barış ödülü

CHP'li Karadeniz Ereğli Belediyesi, terörist başı Öcalan'a özgürlük isteyen ve PKK'nın Suriye kolu YPG'nin sözde eş başkanına 'Barış, Dostluk ve Demokrasi' ödülü veren Türk Tabipleri Birliğine (TTB) ‘Sevgi Barış ve Dostluk’ ödülü verdi.

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Haber Merkezi İHA
CHPli belediyeden terörist başına özgürlük isteyen TTBye barış ödülü
Ödülü TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın elinden aldı

Zonguldak Karadeiz Ereğli Belediyesi’nin 22. Uluslararası Sevgi Barış Dostluk Kültür ve Sanat Festivali’nde, TTB'ye ‘Sevgi Barış ve Dostluk’ ödülü verildi.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından düzenlenen Sevgi Barış Dostluk Festivali’nde Sevgi Barış Dostluk ödülünün Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya verilmesine tepki gösterdi. Bozkurt, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’a hatasından dönmesi için çağrıda bulunarak "Ödül listesinden Türk Tabipler Birliği Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’yı çıkartmasını bekliyoruz" dedi.

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Meslek örgütü gibi davranmak yerine terör örgütlerinin ve teröristlerin sözcülüğüne soyunan Türk Tabipleri Birliği, sık sık terör örgütü PKK ile anılıyor. Yönetimindeki isimlerin birçoğu, terör bağlantılarıyla dikkat çekiyor. Tabipler Birliği, bugüne kadar; PKK'ya yönelik operasyonlara karşı çıktı. YPG'nin sözde eş başkanına 'barış ödülü' verdi. Bölücü terör örgütünün hiçbir eylemini 'terör' olarak nitelendirmedi ve kınamadı. Türkiye'nin sivilleri öldürdüğünü söyleyip yargılanması çağrısında bulundu.


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