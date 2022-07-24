CHP'li belediyeden terörist başına özgürlük isteyen TTB'ye barış ödülü
CHP'li Karadeniz Ereğli Belediyesi, terörist başı Öcalan'a özgürlük isteyen ve PKK'nın Suriye kolu YPG'nin sözde eş başkanına 'Barış, Dostluk ve Demokrasi' ödülü veren Türk Tabipleri Birliğine (TTB) ‘Sevgi Barış ve Dostluk’ ödülü verdi.
Zonguldak Karadeiz Ereğli Belediyesi’nin 22. Uluslararası Sevgi Barış Dostluk Kültür ve Sanat Festivali’nde, TTB'ye ‘Sevgi Barış ve Dostluk’ ödülü verildi.
AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından düzenlenen Sevgi Barış Dostluk Festivali’nde Sevgi Barış Dostluk ödülünün Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya verilmesine tepki gösterdi. Bozkurt, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’a hatasından dönmesi için çağrıda bulunarak "Ödül listesinden Türk Tabipler Birliği Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’yı çıkartmasını bekliyoruz" dedi.