CHP’li Bornova Belediyesi’nden İzmir’e yeni Atatürk heykeli

İzmir’de geçtiğimiz hafta meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremde 114 kişi hayatını kaybetti. Hasarlı binalara giremeyen depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalar devam ediyor. CHP’li Bornova Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla, 10 Kasım’da büyük bir Atatürk heykelinin açılışının yapılacağını açıkladı.

Sosyal medya hesaplarından duyurdular

Belediye’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Cumhuriyet Meydanımızı, en değerli mücevherimiz Ata’mızın daha büyük ve daha heybetli heykeli ile taçlandırıyoruz. Açılışını Ata’mızı saygı ve minnetle andığımız 10 Kasım’da birlikte yapacağız” ifadeleri kullanıldı.

GÜNDEM Heykele 11 milyon lira harcadı

Tepkiler üzerinde sildiler

Bornova Belediyesi’nin yaptığı açıklamaya vatandaşlar tepki gösterdi. Yoğun eleştiriler üzerine belediyenin resmi hesabından ilgili tweet kaldırıldı.