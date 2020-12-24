Gündem CHPli Buca Belediyesi Bekir Coşkunun heykelini açmaya hazırlanıyor
İZMİR

CHP'li Buca Belediyesi Bekir Coşkun'un heykelini açmaya hazırlanıyor

Buca Belediyesi, hayatını kaybeden gazeteci Bekir Coşkun’un heykelinin yapılması için proje hazırladı.

Kaidesiz haliyle yaklaşık 2 metre yüksekliğinde olacak heykelin yapımı için çalışmalar sürüyor.

Haber Merkezi İHA
Heykel, Menderes Mahallesi’nde yapımı süren parka konulacak.
Heykel, Menderes Mahallesi’nde yapımı süren parka konulacak.

Buca Belediyesi, aralık ayı meclis toplantısında oybirliğiyle Menderes Mahallesi’nde yapımı süren dev parka hayatını kaybeden gazeteci Bekir Coşkun’un adının verilmesini kararlaştırdı. Belediye, aynı zamanda parkın içine Coşkun’un heykelinin de yapılması için proje hazırladı.

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2 metre yüksekliğinde olacak

Bekir Coşkun’un heykelinin yapımı için heykeltıraş Derya Ersoy, Ali Yaldır ve Zafer Dağdeviren çalışma başlattı. Kaidesiz haliyle yaklaşık 2 metre yüksekliğinde olacak heykelde, Bekir Coşkun’un bir sohbet sırasında gülümseyerek durduğu hali tasvir edildi.

"Bizim için büyük onur"

Bekir Coşkun’un ilk heykelini yapmanın kendileri için büyük bir onur olduğunu ifade eden heykeltıraş Derya Ersoy, “Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Bekir Coşkun’un heykelini yapmamız için bizlere ulaştı. Tasarımlarımızı hazırladık. Bekir Coşkun’u en sıcak haliyle anlatan bir çalışma yapmayı kararlaştırdık. Bekir Coşkun’un ifadesini ve iç ruhunu anlatan bir eser olması için çalışıyoruz. Onun sıcak gülüşünü anlatmaya çalışacağız. Heykelin yanında bir sehpa, not defteri ve kalemi yer alacak. Kendimizi böyle bir çalışmada gördüğümüz için çok şanslı hissediyoruz. Bekir Coşkun gibi bir gazetecinin ilk heykelini yapmak bize nasip oldu” diye konuştu.

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