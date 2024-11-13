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CHP'li Buca Belediyesi'ndeki grevin ikinci gününde ilçede çöp dağları yükseldi

CHP'li Buca Belediyesi'ndeki grevin ikinci gününde ilçede çöp dağları yükseldi

15:1813/11/2024, Çarşamba
DHA
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İzmir'in Buca ilçesinde belediye işçilerinin greve çıkması nedeniyle çöpler toplanmadı.
İzmir'in Buca ilçesinde belediye işçilerinin greve çıkması nedeniyle çöpler toplanmadı.

CHP'li Buca Belediyesi'nde, DİSK’e bağlı Genel-İş Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Genel-İş) ile yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşmaya varılamadı. Bunun üzerine işçiler, dün greve başladı. İlçede çöpler toplanmadığı için sokaklarda birikintiler oluştu.

CHP
'li belediyelerde grev krizi yaşanıyor.
İstanbul
'da oluşan çöp dağlarının ardından İzmir'de de aynı durum söz konusu.

İzmir Buca Belediyesi
'nde DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile belediyeyi temsil eden Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamayınca işçiler, grev başlattı.

Grevin ikinci gününde, belediyenin neredeyse bütün birimlerinde çalışmalar durdu.



Çöp yığınları birikti


İşçilerin grevde olması nedeniyle ilçe genelinde çöpler toplanmazken, çöp konteynerlerinin kenarları ve sokaklarda çöp yığınları oluştu.


Buca'da yaşayan Hanife Ekim, anlaşmazlığının faturasının İzmir'e çıktığını belirtip,
"Giden de gelen de aynı. Kimsenin İzmir'le ilgilendiği yok. O koltukta niye oturuyorlar ben de bilmiyorum. EVKA-1 semtinde de her yer çöp içinde."
diye konuştu.


"En düşük 42 bin TL maaş teklifi kabul edilmedi"


Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "
Asgari ücretin 17 bin lira olduğu dönemde emekçi kardeşlerimin daha iyi koşullarda çalışabilmesi için belediyemizin tüm şartlarını zorlayarak verdiğimiz en düşük 42 bin TL maaş teklifimiz, DİSK Genel İş Sendikası 5 No'lu Şube tarafından kabul edilmemiştir.

Bu teklif kabul edilseydi 2025 Ocak ayında enflasyon farkıyla birlikte maaşlar 51 bin lira olacaktı. Ülkenin içinde bulunduğu koşullar ve belediyemizin mali tablosu ancak bu rakamları vermeye yetmektedir. Asgari ücretin iki katından fazla maaşı teklif ettiğimiz bir ortamda sendika, bu maaşları dahi kabul etmeyerek Büyük Buca aileme hizmet etmemizi engellemektedir."
dedi.


#Buca
#İzmir
#çöp

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