CHP'li Buca Belediyesi'ndeki grevin ikinci gününde ilçede çöp dağları yükseldi

Bu teklif kabul edilseydi 2025 Ocak ayında enflasyon farkıyla birlikte maaşlar 51 bin lira olacaktı. Ülkenin içinde bulunduğu koşullar ve belediyemizin mali tablosu ancak bu rakamları vermeye yetmektedir. Asgari ücretin iki katından fazla maaşı teklif ettiğimiz bir ortamda sendika, bu maaşları dahi kabul etmeyerek Büyük Buca aileme hizmet etmemizi engellemektedir."