Gündem CHPli Bülent Kuşoğlu partisinin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
POLİTİKA

CHP'li Bülent Kuşoğlu partisinin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Ankara'da yaptığı konuşmada, partilerinin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli Bülent Kuşoğlu partisinin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu
​CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Ankara'da vatandaşlara seslendi.

"ADAYIMIZ KEMAL KILIÇDAROĞLU"

Hitabında 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde partisinin adayını açıklayan Kuşoğlu, "Sayın genel başkanımız, adayımız, Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevgi ve saygılarını iletiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı.

CHP'li Bülent Kuşoğlu partisinin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
OYNAT 00:20
CHP'li Bülent Kuşoğlu partisinin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Ankara'da yaptığı konuşmada, partilerinin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu duyurdu. Kuşoğlu konuşmasında, 'Sayın genel başkanımız, adayımız, Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevgi ve saygılarını iletiyorum.' ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu adaylık sinyali vermişti

Öte yandan CHP Genel Başkanı, geçmiş dönemde yaptığı açıklamalarda "Dostlarıyla birlikte iktidara geleceklerini" iddia ederek, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda gönüllü olduğunu ifade etmişti.

Kılıçdaroğlu, "Ortak görüş olursa Cumhurbaşkanı adayı olurum. İttifak böyle bir karar verirse ondan kaçamazsınız" cevabını vermişti.

Göreve geldiği 2010’dan beri 9 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yarışa girerseniz kazanacağınızı düşünüyor musunuz?" sorusunu ise "Ondan en ufak bir endişem yok" diyerek cevaplamıştı.

Kılıçdaroğlu hariç herkes aday
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu hariç herkes aday

CHP'li Özkan: Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığına aday olursa kesin kazanır
GÜNDEM
CHP'li Özkan: Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığına aday olursa kesin kazanır

Kılıçdaroğlu'ndan cumhurbaşkanlığı adaylığı için yeni sinyal: Kaçmam
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu'ndan cumhurbaşkanlığı adaylığı için yeni sinyal: Kaçmam

Kılıçdaroğlu: Ortak görüş olursa cumhurbaşkanı adayı olurum
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu: Ortak görüş olursa cumhurbaşkanı adayı olurum
Abone Ol Google News
Bu köyler dünyaya örnek olacak

Bu köyler dünyaya örnek olacak

​İHH, Suriye'de yeni bir şehir kuruyor.
Erken finalde karşılıklı goller

Erken finalde karşılıklı goller

​İtalya-İspanya maçının canlı anlatımı için tıklayın.
CHPli Bülent Kuşoğlu partisinin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Komünist fantezisi Küba

Komünist fantezisi Küba

​Sürekli övdükleri ülkede internet dahi yok.

​Aşılama hız kesmiyor, vaka sayısı aynı seviyede.

​Başkan transferi resmen duyurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.