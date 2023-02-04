CHP’li Çerçioğlu’ndan bir skandal daha: Meğer Hablemitoğlu suikastı zanlısının şirketine dört ihale vermiş

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CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’
Göktaş ile Çerçioğlu’nun ilk teması bir yazılım ihalesi ile 27 Mart 2018’de gerçekleştirdiği anlaşıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Destek Hizmetleri Dairesi tarafından yapılan 27 Mart 2018 günü gerçekleştirdiği Coğrafi Tabanlı Veri Toplama Yazılım Alımı ihalesini 179 bin 800 TL bedelle Levent Göktş’ın sahibi olduğu MLG Teknoloji A.Ş firması aldığı ortaya çıktı.
Pazarlık Usulü yapılan ihalede teklif sayısının 2 olduğu, Levent Göktaş’ın firmasının yaklaşık maliyetten cüzi bir kırım yaparak ihaleyi aldığı anlaşıldı.
Çerçioğlu 2018'de hakkında yürütülen soruşturmalar için avukat olarak Göktaş'ı görevlendirmişti. Ancak Göktaş'ın vekaleti olmasına karşın Çerçioğlu'nun yargılandığı hiçbir dava duruşmasına katılmadığı öğrenildi. Avukatı olarak görevlendirdiği Mustafa Levent Göktaş'a ait şirkete ihale veren CHP’li Özlem Çerçioğlu hakkında suç duyurusu yapıldığı ve Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığı bildirildi.