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CHP’li Çerçioğlu’ndan bir skandal daha: Meğer Hablemitoğlu suikastı zanlısının şirketine dört ihale vermiş

CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun skandallarına bir yenisi daha eklendi. Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş’ın Özlem Çerçioğlu’nun avukatı olduğu ve Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne aydınlatma direği ve yazılım sattığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

15:08 . 4/02/2023 Cumartesi
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CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’

CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’

Ankara Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yazar Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastıyla ilgili soruşturma kapsamında İnterpol tarafından aranan Bulgaristan’da yakalanarak Türkiye’ye getirilen emekli Albay Levent Göktaş’ın, 6 Kasım 2018’de çıkarılan vekaletle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun avukatlığını üstlendiği öğrenildi. Ayrıca biri 11 Ekim 2018 olmak üzere 3 farklı ihale ile şirketi üzerinden Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne aydınlatma direği sattığı ortaya çıktı.

YAZILIM İHALESİ DE ALMIŞ

Göktaş ile Çerçioğlu’nun ilk teması bir yazılım ihalesi ile 27 Mart 2018’de gerçekleştirdiği anlaşıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Destek Hizmetleri Dairesi tarafından yapılan 27 Mart 2018 günü gerçekleştirdiği Coğrafi Tabanlı Veri Toplama Yazılım Alımı ihalesini 179 bin 800 TL bedelle Levent Göktş’ın sahibi olduğu MLG Teknoloji A.Ş firması aldığı ortaya çıktı.

Pazarlık Usulü yapılan ihalede teklif sayısının 2 olduğu, Levent Göktaş’ın firmasının yaklaşık maliyetten cüzi bir kırım yaparak ihaleyi aldığı anlaşıldı.

Çerçioğlu 2018'de hakkında yürütülen soruşturmalar için avukat olarak Göktaş'ı görevlendirmişti. Ancak Göktaş'ın vekaleti olmasına karşın Çerçioğlu'nun yargılandığı hiçbir dava duruşmasına katılmadığı öğrenildi. Avukatı olarak görevlendirdiği Mustafa Levent Göktaş'a ait şirkete ihale veren CHP’li Özlem Çerçioğlu hakkında suç duyurusu yapıldığı ve Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığı bildirildi.



#CHP’li Çerçioğlu
#hablemitoğlu
#skandal
2 saat önce
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CHP’li Çerçioğlu’ndan bir skandal daha: Meğer Hablemitoğlu suikastı zanlısının şirketine dört ihale vermiş
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