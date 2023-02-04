CHP’li Çerçioğlu’ndan bir skandal daha: Meğer Hablemitoğlu suikastı zanlısının şirketine dört ihale vermiş

Ankara Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yazar Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastıyla ilgili soruşturma kapsamında İnterpol tarafından aranan Bulgaristan’da yakalanarak Türkiye’ye getirilen emekli Albay Levent Göktaş’ın, 6 Kasım 2018’de çıkarılan vekaletle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun avukatlığını üstlendiği öğrenildi. Ayrıca biri 11 Ekim 2018 olmak üzere 3 farklı ihale ile şirketi üzerinden Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne aydınlatma direği sattığı ortaya çıktı.