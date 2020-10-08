CHP'li Çeviköz'den Kapalı Maraş çıkışı: Salam keser gibi açılmaması gerekirdi
CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, KKTC'de Kapalı Maraş'ın bir kısmının halkın kullanımına açılmasına ilişkin "Böyle salam keser gibi cadde cadde, sahil kesiti sahil kesiti Maraş'ın açılmasını pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde yapılmaması gereken bir hamle olarak görüyoruz." dedi.
CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugün KKTC'de Kapalı Maraş'ın 46 yıl sonra yeniden halka açılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
"Kıbrıs'taki koalisyon hükümeti de bozuldu"
Maraşı'ın tamamının açılması gerektiğini belirten Çeviköz, "Bugün Maraş ile ilgili yapılan açılım, aslında sadece bir yolun ve sahile ulaşımın açılmasıdır. Basında bunun farklı bir açılım olduğu ve Maraş bölgesinin açıldığı şeklinde yorumlanması yanlıştır. CHP olarak Maraş'ın tamamının açılmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz. Bunu da kapsamlı çözümün bir unsuru olarak görüyoruz. Böyle salam keser gibi cadde cadde, sahil kesiti sahil kesiti Maraş'ın açılmasını pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde yapılmaması gereken bir hamle olarak görüyoruz. Zaten KKTC'de bu adımın iç siyasi mülahazalarla yapılmış olduğu söylentisi var. Nitekim bundan dolayı Kıbrıs'taki koalisyon hükümeti de bozuldu." ifadelerini kullandı.