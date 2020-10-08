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Gündem CHPli Çeviközden Kapalı Maraş çıkışı Salam keser gibi açılmaması gerekirdi
POLİTİKA

CHP'li Çeviköz'den Kapalı Maraş çıkışı: Salam keser gibi açılmaması gerekirdi

CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, KKTC'de Kapalı Maraş'ın bir kısmının halkın kullanımına açılmasına ilişkin "Böyle salam keser gibi cadde cadde, sahil kesiti sahil kesiti Maraş'ın açılmasını pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde yapılmaması gereken bir hamle olarak görüyoruz." dedi.

Haber Merkezi AA
CHP'li Ünal Çeviköz
CHP'li Ünal Çeviköz

CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugün KKTC'de Kapalı Maraş'ın 46 yıl sonra yeniden halka açılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

KKTC'de tarihi gün: Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı
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KKTC'de tarihi gün: Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı

"Kıbrıs'taki koalisyon hükümeti de bozuldu"

Maraşı'ın tamamının açılması gerektiğini belirten Çeviköz, "Bugün Maraş ile ilgili yapılan açılım, aslında sadece bir yolun ve sahile ulaşımın açılmasıdır. Basında bunun farklı bir açılım olduğu ve Maraş bölgesinin açıldığı şeklinde yorumlanması yanlıştır. CHP olarak Maraş'ın tamamının açılmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz. Bunu da kapsamlı çözümün bir unsuru olarak görüyoruz. Böyle salam keser gibi cadde cadde, sahil kesiti sahil kesiti Maraş'ın açılmasını pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde yapılmaması gereken bir hamle olarak görüyoruz. Zaten KKTC'de bu adımın iç siyasi mülahazalarla yapılmış olduğu söylentisi var. Nitekim bundan dolayı Kıbrıs'taki koalisyon hükümeti de bozuldu." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapalı Maraş'ın bütünüyle kullanıma açılmasını temenni ediyoruz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapalı Maraş'ın bütünüyle kullanıma açılmasını temenni ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapalı Maraş'ı açıyoruz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapalı Maraş'ı açıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Su Temin Projesi Boru Hattı Onarımını Müteakip Su Verme Töreni'nde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Son yapılan AB zirvesinde Kıbrıs Türk halkının yine yok sayıldığını gördük. Türkiye bu adaletsizliğin sürmesine izin vermeyecektir' dedi. KKTC Başbakanı Ersin Tatar da, 'Perşembe günü halkımız Kapalı Maraş sahilinden istifade etmeye başlayacak' açıklamasında bulundu.


OYNAT 00:43
"Hayalet Şehir" Kapalı Maraş' a 46 yıl sonra girişler başladı
KKTC sınırları içerisinde bulunan ve 46 yıldır kapalı olan Maraş'ın kamuya ait olan sahil kısmı bugün kullanıma açıldı.

KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı
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Kapalı Maraş'ın, kamuya ait olan Demokrasi Caddesi ile sahil kısmının bir bölümünü halk dolaşmaya başladı.
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Bu tarihi ana tanıklık etmek isteyen vatandaşlardan ilk etapta 200'e aşkını Maraş'a giriş yaptı.
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Girişte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafeye ve maske kullanımına dikkat edilmesi uyarısı yapıldı.
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Çok sayıda gazeteci de Kapalı Maraş'taki gelişmeleri takip ediyor.
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KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı
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KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı
Title
KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı
Title
KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı
Title
KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı
Title
KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı
Title
KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı
KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde yer alan ve 46 yıldır kapalı olan Maraş bölgesinin bir bölümü saat 12 sularında halkın kullanımına açıldı.

46 yıl sonra açılan 'Hayalet şehir' Kapalı Maraş nerede ve neden kapalıydı?
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46 yıl sonra açılan 'Hayalet şehir' Kapalı Maraş nerede ve neden kapalıydı?

Maraş’ta beklenen gün geldi
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Maraş’ta beklenen gün geldi

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CHPli Çeviközden Kapalı Maraş çıkışı: Salam keser gibi açılmaması gerekirdi

Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı.

Burası aslında pazar yeri

Burası aslında pazar yeri

​Dolu korkusuyla tıka basa otomobillerle doldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihimizde sömürgecilik yok
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihimizde sömürgecilik yok

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