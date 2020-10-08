CHP'li Çeviköz'den Kapalı Maraş çıkışı: Salam keser gibi açılmaması gerekirdi

CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugün KKTC'de Kapalı Maraş'ın 46 yıl sonra yeniden halka açılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

DÜNYA KKTC'de tarihi gün: Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı

"Kıbrıs'taki koalisyon hükümeti de bozuldu"

Maraşı'ın tamamının açılması gerektiğini belirten Çeviköz, "Bugün Maraş ile ilgili yapılan açılım, aslında sadece bir yolun ve sahile ulaşımın açılmasıdır. Basında bunun farklı bir açılım olduğu ve Maraş bölgesinin açıldığı şeklinde yorumlanması yanlıştır. CHP olarak Maraş'ın tamamının açılmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz. Bunu da kapsamlı çözümün bir unsuru olarak görüyoruz. Böyle salam keser gibi cadde cadde, sahil kesiti sahil kesiti Maraş'ın açılmasını pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde yapılmaması gereken bir hamle olarak görüyoruz. Zaten KKTC'de bu adımın iç siyasi mülahazalarla yapılmış olduğu söylentisi var. Nitekim bundan dolayı Kıbrıs'taki koalisyon hükümeti de bozuldu." ifadelerini kullandı.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapalı Maraş'ın bütünüyle kullanıma açılmasını temenni ediyoruz

OYNAT 00:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapalı Maraş'ı açıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Su Temin Projesi Boru Hattı Onarımını Müteakip Su Verme Töreni'nde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Son yapılan AB zirvesinde Kıbrıs Türk halkının yine yok sayıldığını gördük. Türkiye bu adaletsizliğin sürmesine izin vermeyecektir' dedi. KKTC Başbakanı Ersin Tatar da, 'Perşembe günü halkımız Kapalı Maraş sahilinden istifade etmeye başlayacak' açıklamasında bulundu. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 14 Kapalı Maraş'ın, kamuya ait olan Demokrasi Caddesi ile sahil kısmının bir bölümünü halk dolaşmaya başladı. Bu tarihi ana tanıklık etmek isteyen vatandaşlardan ilk etapta 200'e aşkını Maraş'a giriş yaptı. Girişte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafeye ve maske kullanımına dikkat edilmesi uyarısı yapıldı. Çok sayıda gazeteci de Kapalı Maraş'taki gelişmeleri takip ediyor. KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde yer alan ve 46 yıldır kapalı olan Maraş bölgesinin bir bölümü saat 12 sularında halkın kullanımına açıldı. BiP'te paylaş

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DÜNYA 46 yıl sonra açılan 'Hayalet şehir' Kapalı Maraş nerede ve neden kapalıydı?