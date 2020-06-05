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Gündem CHPli Enis Berberoğlu için ev hapsi kararı
İSTANBUL

CHP'li Enis Berberoğlu için ev hapsi kararı

Önceki gün milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu tutuklanmıştı. Ancak açık cezevindekiler koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle 31 temmuz'a kadar evlerine gönderildikleri için Enis Berberoğlu da o tarihe kadar cezasını evinde çekecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Enis Berberoğlu
Enis Berberoğlu

Enis Berberoğlu dün gece Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda ifadesi alındıktan sonra tutuklanmıştı. Berberoğlu 18 ay cezası kaldığı için Maltepe Açık Cezaevine gönderilmişti. Ancak açık cezevindekiler koronavirüs tedbirleri nedeniyle 31 temmuz'a kadar evlerine gönderildikleri için Enis Berberoğlu da cezaevinden çıktı ve evine gönderildi.

Milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu tutuklandı
GÜNDEM
Milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu tutuklandı

Ne olmuştu?

  • Yargılandığı davada, "siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası alan ve bu cezası Yargıtay tarafından onanan Berberoğlu'nun milletvekilliği, HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekillikleriyle birlikte düşürülmüştü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Berberoğlu'nu Bakırköy'deki evinde gözaltına aldı.

Adliyedeki işlemleri tamamlanan Berberoğlu, tutuklanarak Maltepe L Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

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