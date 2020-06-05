CHP'li Enis Berberoğlu için ev hapsi kararı

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Bir şişe de sen at Plastik şişeye kalem ve mama

Ankara Mamak Belediyesi, geri dönüşümü yaygınlaştırmayı amaçlayan “MamaMatik ve KalemMatik” projesini hayata geçirdi. Plastik ve metal atıkların toplanmasını sağlamak ve sokak hayvanların yaşam mücadelelerine destek olmak amacıyla başlatılan uygulama kapsamında iki bölmeden oluşan Kalemmatik ve Mamamatik ismi verilen makineye plastik ve metal atık bırakan kişiler, karşılığında kalem ve mama alıyor.