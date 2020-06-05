CHP'li Enis Berberoğlu için ev hapsi kararı

Enis Berberoğlu dün gece Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda ifadesi alındıktan sonra tutuklanmıştı. Berberoğlu 18 ay cezası kaldığı için Maltepe Açık Cezaevine gönderilmişti. Ancak açık cezevindekiler koronavirüs tedbirleri nedeniyle 31 temmuz'a kadar evlerine gönderildikleri için Enis Berberoğlu da cezaevinden çıktı ve evine gönderildi.
Ne olmuştu?
- Yargılandığı davada, "siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası alan ve bu cezası Yargıtay tarafından onanan Berberoğlu'nun milletvekilliği, HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekillikleriyle birlikte düşürülmüştü.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Berberoğlu'nu Bakırköy'deki evinde gözaltına aldı.
Adliyedeki işlemleri tamamlanan Berberoğlu, tutuklanarak Maltepe L Tipi Cezaevi'ne gönderildi.