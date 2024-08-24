|
Gündem

CHP'li Erdal Beşikçioğlu çocukları ısıran sahipsiz köpeği yakalandığı yere geri bırakacak

CHP yönetimindeki Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, ilçede bir çocuğu ısıran sahipsiz köpeğin 10 günlük gözetimden sonra alındığı yere geri bırakılacağını açıkladı. Vatandaşlar, Beşikçioğlu'na X hesabından yaptığı duyurunun altında tepki gösterip yetkililere çağrıda bulundu.

23:30 - 24/08/2024 Cumartesi
Güncelleme: 23:30 - 24/08/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu

Türkiye geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Fatih ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısında boğazı parçalanarak hayatını kaybeden Ayhan Özçelik'i konuşurken, Ankara'da da benzer bir faciadan dönüldü.

Çocukları ısıran sahipsiz köpeği aynı yere bırakacak

CHP yönetimindeki Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, ilçede bir çocuğu ısıran sahipsiz köpeğin 10 günlük gözetimden sonra alındığı yere bırakılacağını açıkladı.

Beşikçioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara'nın Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesi'nde yaşanan köpek ısırma vakasını büyük bir hassasiyetle takip ettiğini belirtti.

Yeşil küpeli bir sokak köpeğinin Y.K. adlı bir çocuğu ısırmasının ardından gerekli adımları attıklarını bildiren Beşikçioğlu,
"Bahsi geçen köpeğin yeşil küpesi, Sincan Belediyesi'ne kayıtlı bir sokak hayvanı olduğunu göstermektedir. Gerekli sağlık kontrolleri için Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Geçici Hayvan Bakım Evi'ne götürülen can dostlarımızdan bir tanesi sahiplendirilmiş olup diğeri ise 10 günlük gözetimden sonra alındığı yere bırakılacaktır.
" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar tepki gösterdi

Beşikçioğlu'nun X hesabından yaptığı açıklamaya vatandaşlar tepki gösterdi.

Belediyenin görevini yerine getirmediğini ifade eden vatandaşlar, bakanlıklar başta olmak üzere yetkililere çağrı yaptı.

Gelen tepkilerden bazıları şöyle:




#Erdal Beşikçioğlu
#CHP
#Sahipsiz Köpek
#Ankara
#Etimesgut Belediyesi
7 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
3600 EK GÖSTERGE SON GELİŞMELER 2024: 3600 ek gösterge ne zaman Meclis'ten geçecek, onaylandı mı?