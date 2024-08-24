CHP'li Erdal Beşikçioğlu çocukları ısıran sahipsiz köpeği yakalandığı yere bırakacak

Türkiye geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Fatih ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısında boğazı parçalanarak hayatını kaybeden Ayhan Özçelik'i konuşurken, Ankara'da da benzer bir faciadan dönüldü.
Çocukları ısıran sahipsiz köpeği aynı yere bırakacak
CHP yönetimindeki Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, ilçede bir çocuğu ısıran sahipsiz köpeğin 10 günlük gözetimden sonra alındığı yere bırakılacağını açıkladı.
Beşikçioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara'nın Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesi'nde yaşanan köpek ısırma vakasını büyük bir hassasiyetle takip ettiğini belirtti.
Vatandaşlar tepki gösterdi
Beşikçioğlu'nun X hesabından yaptığı açıklamaya vatandaşlar tepki gösterdi.
Belediyenin görevini yerine getirmediğini ifade eden vatandaşlar, bakanlıklar başta olmak üzere yetkililere çağrı yaptı.
Gelen tepkilerden bazıları şöyle: