CHP'li Erdal Beşikçioğlu çocukları ısıran sahipsiz köpeği yakalandığı yere bırakacak

Fatih'te zihinsel engeli Ayhan Özçelik'in katil köpekler tarafından katledilmesinin ardından bölgedeki köpekler Fatih Belediyesi tarafından toplanmasına bir kadın "Bu olayın sonucu bile daha belli değil. Evet, saldırgan köpek var ama biri nedeniyle neden hepsi toplatılıyor? Araştırılmasını istiyorum" diyerek tepki gösterdi.