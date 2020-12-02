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Gündem CHPli eski gençlik kolları başkanının taciz ettiği genç kızın ifadesi ortaya çıktı
İSTANBUL

CHP'li eski gençlik kolları başkanının taciz ettiği genç kızın ifadesi ortaya çıktı

CHP Ümraniye Gençlik Kolları eski Başkanı G.Ö.A'nın tacizine uğradığını söyleyen 20 yaşındaki D.A'nın ifadeleri ortaya çıktı. Genç kız, ifadesinde CHP'li eski başkanın, evlerinin yakın olması nedeniyle kendisini eve bırakmayı önerdiğini, daha sonra zorla öpüp fiziksel temasa zorladığını belirtti.

Haber Merkezi DHA
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

CHP İstanbul Ümraniye teşkilatında görev alan 20 yaşındaki D.A, CHP Ümraniye Gençlik Kolları eski Başkanı G.Ö.A’nın cinsel tacizine uğradığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

"Evime bırakmayı teklif etti"

D.A'nın, İstanbul Cumhuriyet Anadolu Başsavcılığı’nda 8 Temmuz tarihinde verdiği ifade ortaya çıktı. İfadesinde D.A’nın, G.Ö.A. ile partinin gençlik kolunda birlikte çalıştıklarını, olayın yaşandığı 12 Mart'ta yine Ümraniye’de parti faaliyeti ile ilgili çalışma yaptıklarını belirterek, evlerinin yakın olması nedeniyle G.Ö.A’nın kendisini arabasıyla bırakmayı önerdiğini söylediği öğrenildi.

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D.A.’nın ifadesinin devamında “Ben arka koltuğa oturdum, ön koltuğa yani yanına oturmamı istedi. Kabul etmeyince esprili şekilde ‘ben senin şoförün müyüm?’ dedi. Bu nedenle ön koltuğa geçtim. Bana kız arkadaşıyla arasının bozuk olduğunu, yarım saat dertleşmek istediğini söyledi, kabul ettim. Dudullu tepesi olarak bilinen yere gittik. Bankta otururken kız arkadaşından bahsetti, ben de kendisine tavsiyelerde bulundum.

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"Zorla beni öptü"

Bir süre sonra kalkmam gerektiğini söyledim. Arabaya bindiğimiz sırada bana askerden yeni geldiğini söyledi. Ben de ‘Bunu bana niye söylüyorsun’ dedim. Kimsenin yanında böyle huzurlu hissetmediğini söyleyerek sarılıp öptü. Onu itmeye çalışırken elimi pantolonuna götürdü. Bir kez daha onu ittim. Beni eve götürmesini istedim. Bana bu şekilde tacizde bulunan G.Ö.A’dan şikayetçiyim” dediği öğrenildi.

Suçlamaları kabul etmedi

Savcılık tarafından ifadesi alınan G.Ö.A. ise, taciz suçlamasını kabul etmeyerek, D.A’nın iddialarının yalan olduğunu öne sürdü. Savcılık soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

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