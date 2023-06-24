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CHP'li İlhan Cihaner'den Kılıçdaroğlu'na: 'Altılı değil 16'lı masa kuracağım' diyorsanız aynı siyaseti yapacağım diyorsunuzdur

Kaybettiği 12 seçime rağmen koltuğunu bırakmamakta ısrar eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Gerekirse 16'lı masa kuracağım" çıkışı, değişim isteyen CHP'liler tarafından tepkiyle karşılandı. Seçimler için, 'Hezimet boyutunda yenilgi' ifadesini kullanan CHP'li İlhan Cihaner, Kılıçdaroğlu'na "Altılı değil 16'lı masa kuracağım’ diyorsanız aynı siyaseti yapacağım diyorsunuzdur" sözleriyle tepki gösterdi.

10:30 . 24/06/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
CHP'li İlhan Cihaner, Kılıçdaroğlu'nun "Gerekirse 16'lı masa kuracağım" sözlerine tepki gösterdi.

CHP'li İlhan Cihaner, Kılıçdaroğlu'nun "Gerekirse 16'lı masa kuracağım" sözlerine tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hezimete uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada
"Tarihin bize yüklediği bir görev var. Açık ve net söylüyorum değil altılı masa, Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse 16'lı masa kuracağım"
dedi.

Kılıçdaroğlu'nun 16'lı masa çıkışı tepki topladı

Kaybettiği 12 seçime rağmen koltuğunu bırakmamakta ısrar eden Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması değişim isteyen CHP'liler tarafından tepkiyle karşılandı.

CHP içindeki 'Gelecek İçin Biz' grubunun sözcüsü ve eski milletvekili İlhan Cihaner, Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarına tepki gösterdi.

Cihaner: Aynı siyaseti yapacağım diyorsunuz

Seçimler için, 'Hezimet boyutunda yenilgi' ifadesini kullanan Cihaner şu açıklamalarda bulundu:

"Eğer bu süreç içerisindeki yenilginin nedenlerine dair öz eleştiri yapmıyorsanız, ‘Altılı değil 16'lı masa kuracağım’ diyorsanız hem ideolojik olarak hem pratik siyaset yapma tarzı olarak aynı siyaseti yapacağım diyorsunuzdur. Bir de kritik yerlere yine o dönemin isimleri getirirseniz…
Öncelikle dinamiklerini analiz edeceksiniz, sonrada 3 ayak üzerine kadro, siyaset, ideolojik tutum ve parti içi hukuk…Bunları içeren tabandan gelen, taban tarafından içselleştirmiş bir değişim inşa edeceksiniz. Bu el vermekle de olmaz, bu ‘gemiyi limana götüreceğim’ şeklindeki tutumla da olmaz. Bu ancak mevcut yapının devamı anlamına gelir, ben bu açıklamayı böyle okudum. Bizim anladığımız anlamda bir değişimin kurgulandığı gibi bir izlenim elde edemedim. Tam tersi altı boşaltı, içi boşaltıldı, yenilgiden sorumlu olanlar bile değişim demeye başladı."


#İlhan Cihaner
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
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