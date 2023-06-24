CHP'li İlhan Cihaner'den Kılıçdaroğlu'na: 'Altılı değil 16'lı masa kuracağım' diyorsanız aynı siyaseti yapacağım diyorsunuzdur

CHP'li İlhan Cihaner, Kılıçdaroğlu'nun "Gerekirse 16'lı masa kuracağım" sözlerine tepki gösterdi.
Kılıçdaroğlu'nun 16'lı masa çıkışı tepki topladı
Kaybettiği 12 seçime rağmen koltuğunu bırakmamakta ısrar eden Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması değişim isteyen CHP'liler tarafından tepkiyle karşılandı.
CHP içindeki 'Gelecek İçin Biz' grubunun sözcüsü ve eski milletvekili İlhan Cihaner, Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarına tepki gösterdi.
Cihaner: Aynı siyaseti yapacağım diyorsunuz
Seçimler için, 'Hezimet boyutunda yenilgi' ifadesini kullanan Cihaner şu açıklamalarda bulundu: