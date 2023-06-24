CHP'li İlhan Cihaner'den Kılıçdaroğlu'na: 'Altılı değil 16'lı masa kuracağım' diyorsanız aynı siyaseti yapacağım diyorsunuzdur

Öncelikle dinamiklerini analiz edeceksiniz, sonrada 3 ayak üzerine kadro, siyaset, ideolojik tutum ve parti içi hukuk…Bunları içeren tabandan gelen, taban tarafından içselleştirmiş bir değişim inşa edeceksiniz. Bu el vermekle de olmaz, bu ‘gemiyi limana götüreceğim’ şeklindeki tutumla da olmaz. Bu ancak mevcut yapının devamı anlamına gelir, ben bu açıklamayı böyle okudum. Bizim anladığımız anlamda bir değişimin kurgulandığı gibi bir izlenim elde edemedim. Tam tersi altı boşaltı, içi boşaltıldı, yenilgiden sorumlu olanlar bile değişim demeye başladı."