CHP'li İlhan Cihaner'den sapkınlığa destek: LGBT'ye saldırı demokrasiyi zehirler

CHP'li İlhan Cihaner LGBT sapkınlığını savundu.
CHP'li İlhan Cihaner, LGBT sapkınlığına destek vererek hem aileyi korumak için önemli adımlar atan iktidarı, hem de bu konuda sessiz kalan muhalefeti eleştirdi.
Muhalefetin LGBT'yi savunan onlarca açıklaması olmasına rağmen bunun 'yeterince' yapılmadığını belirten Cihaner, "Siz onun karşısında bütünlüklü bir karşı çıkışla bir söylem oluşturmaya, hegemonya oluşturmaya çalışmıyorsunuz. LGBT'lilerin haklarıyla ilgili olarak seçim sürecinde muhalefet de tüm saldırılara karşı en azından insan hakları çerçevesinde bir şeyler söylemeliydi." dedi.