CHP'li İlhan Cihaner'den sapkınlığa destek: LGBT'ye saldırı demokrasiyi zehirler

"Bu konuda cesur hareket edilmesi lazım ve yurttaşın eline bütünlüklü bir kavram seti verilmesi lazım. Siyasetin görevi budur. Ya burada bir sıkıntı var, ben bunu dersem beni böyle zannederler, bu alana girmeyeyim, bu alan mayın alanı dedikçe etrafınıza mayın döşerler. Şimdi öyle... Bu siyaset yapma tarzının değişmesi lazım.