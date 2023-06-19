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CHP'li İlhan Cihaner'den sapkınlığa destek: LGBT'ye saldırı demokrasiyi zehirler

CHP içindeki 'Gelecek İçin Biz' grubunun sözcüsü ve eski milletvekili İlhan Cihaner, LGBT sapkınlığına destek açıklamasında bulundu. Aile kurumunu koruyan iktidarın LGBT karşıtlığını eleştiren Cihaner, "LGBT haklarına olacak bir saldırı doğrudan demokratik ortamı da zehirleyecek bir hale dönecektir. Bu konuda cesur hareket edilmesi lazım ve yurttaşın eline bütünlüklü bir kavram seti verilmesi lazım." dedi.

09:33 . 19/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
CHP'li İlhan Cihaner LGBT sapkınlığını savundu.

CHP'li İlhan Cihaner LGBT sapkınlığını savundu.

CHP'li İlhan Cihaner, LGBT sapkınlığına destek vererek hem aileyi korumak için önemli adımlar atan iktidarı, hem de bu konuda sessiz kalan muhalefeti eleştirdi.

Muhalefetin LGBT'yi savunan onlarca açıklaması olmasına rağmen bunun 'yeterince' yapılmadığını belirten Cihaner, "Siz onun karşısında bütünlüklü bir karşı çıkışla bir söylem oluşturmaya, hegemonya oluşturmaya çalışmıyorsunuz. LGBT'lilerin haklarıyla ilgili olarak seçim sürecinde muhalefet de tüm saldırılara karşı en azından insan hakları çerçevesinde bir şeyler söylemeliydi." dedi.

Vatandaşın eline 'kavram seti' verilmeliymiş

"LGBT haklarına olacak bir saldırı doğrudan demokratik ortamı da zehirleyecek bir hale dönecektir."
ifadelerini kullanan Cihaner,
"Bu konuda cesur hareket edilmesi lazım ve yurttaşın eline bütünlüklü bir kavram seti verilmesi lazım. Siyasetin görevi budur. Ya burada bir sıkıntı var, ben bunu dersem beni böyle zannederler, bu alana girmeyeyim, bu alan mayın alanı dedikçe etrafınıza mayın döşerler. Şimdi öyle... Bu siyaset yapma tarzının değişmesi lazım.
" açıklamasında bulundu.



#İlhan Cihaner
#LGBT
#CHP
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