CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarkan için meydandaki ağaçları söktü

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir'in kurtuluşu etkinlikleri kapsamında Gündoğdu Meydanı'nda Tarkan'ı sahneye çıkartacak.

Gündoğdu Meydanı, konsere bir gün kala skandal bir olayla gündeme geldi. CHP'li Tunç Soyer'in, konserin düzenleneceği alandaki ağaçları kökünden söktürdüğüne ortaya çıktı. Gizlidosya06 tarafından yayınlanan görüntülerde ağaçların söküldüğü ve sürüklenerek alandan taşındığı anlar yer alıyor.

'Çevreci' Tarkan konsere çıkacak mı?

Daha önce çevreci söylemleri ile gündeme gelip, iktidarı hedef alan Tarkan, ağaç katliamına karşı sessizliğini korurken konsere çıkıp çıkmayacağı ise merak konusu oldu.

ÖZGÜN Tarkan'ın İzmir’de konser vereceği alanda dev platform çöktü