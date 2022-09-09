CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarkan için meydandaki ağaçları söktü
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentte düzenlenecek Tarkan konseri öncesinde Gündoğdu Meydanı'ndaki ağaçları yer açmak için kökünden söktürdü. Sosyal medyada yer alan videolar sonrası, 'çevreci' söylemleriyle sıkça gündeme gelen şarkıcıya 'konsere çıkma' çağrısı yapıldı. Ağaç katliamına sessiz kalan Tarkan'ın konseri iptal edip etmeyeceği merak konusu.
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir'in kurtuluşu etkinlikleri kapsamında Gündoğdu Meydanı'nda Tarkan'ı sahneye çıkartacak.
Gündoğdu Meydanı, konsere bir gün kala skandal bir olayla gündeme geldi. CHP'li Tunç Soyer'in, konserin düzenleneceği alandaki ağaçları kökünden söktürdüğüne ortaya çıktı. Gizlidosya06 tarafından yayınlanan görüntülerde ağaçların söküldüğü ve sürüklenerek alandan taşındığı anlar yer alıyor.
'Çevreci' Tarkan konsere çıkacak mı?
Daha önce çevreci söylemleri ile gündeme gelip, iktidarı hedef alan Tarkan, ağaç katliamına karşı sessizliğini korurken konsere çıkıp çıkmayacağı ise merak konusu oldu.