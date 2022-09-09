Gündem CHPli İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarkan için meydandaki ağaçları söktü
İZMİR

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarkan için meydandaki ağaçları söktü

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentte düzenlenecek Tarkan konseri öncesinde Gündoğdu Meydanı'ndaki ağaçları yer açmak için kökünden söktürdü. Sosyal medyada yer alan videolar sonrası, 'çevreci' söylemleriyle sıkça gündeme gelen şarkıcıya 'konsere çıkma' çağrısı yapıldı. Ağaç katliamına sessiz kalan Tarkan'ın konseri iptal edip etmeyeceği merak konusu.

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CHPli İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarkan için meydandaki ağaçları söktü
Tarkan, ağaç katliamına karşı sessizliğini koruyor.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir'in kurtuluşu etkinlikleri kapsamında Gündoğdu Meydanı'nda Tarkan'ı sahneye çıkartacak.

Gündoğdu Meydanı, konsere bir gün kala skandal bir olayla gündeme geldi. CHP'li Tunç Soyer'in, konserin düzenleneceği alandaki ağaçları kökünden söktürdüğüne ortaya çıktı. Gizlidosya06 tarafından yayınlanan görüntülerde ağaçların söküldüğü ve sürüklenerek alandan taşındığı anlar yer alıyor.

'Çevreci' Tarkan konsere çıkacak mı?

Daha önce çevreci söylemleri ile gündeme gelip, iktidarı hedef alan Tarkan, ağaç katliamına karşı sessizliğini korurken konsere çıkıp çıkmayacağı ise merak konusu oldu.

Tarkan'ın İzmir’de konser vereceği alanda dev platform çöktü
ÖZGÜN
Tarkan'ın İzmir’de konser vereceği alanda dev platform çöktü

Tarkan'ın İzmir konseri öncesinde platform çöktü: Bir yaralı
FOTOĞRAF 6
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İzmir'in 9 Eylül Kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Tarkan'ın konser vereceği alanda dev platform çöktü. İlk belirlemelere göre platform yakınında bulunan 1 kişi yaralandı.
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Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulans ile Alsancak Devlet Hastanesi kaldırıldı.
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Platform altında başka yaralı olup olmadığı konusunda ekipler çalışma başlattı.
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Tarkan'ın İzmir konseri öncesinde platform çöktü 1 yaralı
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Tarkan'ın İzmir konseri öncesinde platform çöktü: Bir yaralı
İzmir'in 9 Eylül Kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Tarkan'ın konser vereceği alanda dev platform çöktü. İlk belirlemelere göre platform yakınında bulunan bir kişi yaralandı.

Tarkan'ın İzmir konseri öncesinde platform çöktü
OYNAT 00:59
Tarkan'ın İzmir konseri öncesinde platform çöktü
İzmir'in 9 Eylül'de düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı kutlama programı dolayısıyla sanatçı Tarkan'ın konser vermesi için hazırlanırken çöken ve 1 kişinin yaralanmasına neden olan sahne, ikinci bir kazaya sebebiyet vermemesi için bulunduğu yerde sabitlendi.


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