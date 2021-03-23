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İZMİR

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 4 yaşındaki çocuğa icra takibi

Enver Aysever’e 18 günlük okur yazarlık kursu için 238 bin lira ödemenin yapılacağı bir ihale düzenleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, vefat eden babasının su borcu nedeniyle 4 yaşındaki çocuğa icra takibi başlattı. AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, sosyal medya hesabından icra takibi belgelerinin fotoğraflarını paylaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesinden 4 yaşındaki çocuğa icra takibi
İcra takibinin belgesi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2017 doğumlu bir çocuğa, babasının su faturası borcu nedeniyle İBB iştiraklerinden İZSU (İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) tarafından icra takibi başlatıldığını söyledi.

Hızal, mesajında İZSU tarafından başlatılan icra takibinin belgelerinin fotoğraflarını da paylaştı.

Hızal, mesajında “Kayıp kaçaktan dolayı yılda 660 milyon TL'yi havaya kaptıran İZSU'nun, 2017 doğumlu bir çocuğa, vefat eden babasının borcu sebebiyle icra takibi başlattığını üzülerek öğrendik. Yaptığınız hataların bedelini İzmir'in evlatlarına ödetemezsiniz” ifadelerini kullandı.

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