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Gündem CHPli İzmir Büyükşehir Belediyesinden yeni heykel hizmeti
İZMİR

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesinden yeni heykel hizmeti

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Acil Çözüm ekiplerince yenilenen Buca Adile Naşit Parkı’nda, heykel açılışı gerçekleştirildi.

Haber Merkezi Diğer
Heykelin açılışı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katılımıyla gerçekleştirildi.
Heykelin açılışı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katılımıyla gerçekleştirildi.

CHP’li belediyeler tarafından yeni bir heykel açılışı daha gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Acil Çözüm ekiplerince yenilenen Buca Adile Naşit Parkı’nda, sanatçının heykeli dikildi.

Üzerinde, “Kuzucukların seni hiç unutmayacak” yazılı heykel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından açıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, CHP Buca İlçe Başkanı Hacer Taş, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu’nun katıldığı törende Başkan Soyer'e teşekkür edildi.

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