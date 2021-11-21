Gündem CHPli Kartal Belediyesinde konteyner vurgunu
İSTANBUL

CHP'li Kartal Belediyesi'nde konteyner vurgunu

CHP’li Kartal Belediyesi, piyasa değeri bin 500 lira olan çöp konteynerlerini 2 bin 71 liradan satın alarak kamuyu 1 milyon liradan fazla zarara uğrattı.

Abone Ol Google News
Yusuf Özdemir Yeni Şafak
CHPli Kartal Belediyesinde konteyner vurgunu​
Konteyner başı 571 lira fazla ödenen ihale nedeniyle kamu 1 milyon liradan fazla zarara uğradı.

CHP’li Kartal Belediyesi, diğer CHP belediyelerinin satın aldığı fiyatın 571 lira üzerinde fahiş bir fiyatla bin 500 adet çöp konteyneri satın alarak kamuyu 1 milyon liradan fazla zarara uğrattı.

CHP’de eşe dosta ihale
GÜNDEM
CHP’de eşe dosta ihale

ZARAR 1 MİLYONUN ÜZERİNDE

  • Kamu İhale Kurumu’nda (EKAP) yer alan bilgilere göre CHP’li Kartal Belediyesi, geçtiğimiz Mart ayında bin 500 adet çöp konteyneri almak için ihaleye çıktı. Söz konusu İhaleyi 3 milyon 159 bin 375 lira artı KDV bedelle Kartal Belediyesi’nin iştirak firması olan KARTANSAŞ A.Ş kazandı. Kartal Belediyesi, piyasa değeri bin 500 lira civarında olan 770 litre büyüklüğündeki çöp konteynerini 2 bin 71 liradan satın aldı. Konteyner başı 571 lira fazla ödenen ihale nedeniyle kamu 1 milyon liradan fazla zarara uğradı. Aynı konteyneri CHP’li Tepebaşı Belediyesi, CHP’li Küçükçekmece Belediyesi ve CHP’li Sincan Belediyesi ise bin 500 liraya satın aldı.

CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlu'ndan işçiye mermili tehdit
GÜNDEM
CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlu'ndan işçiye mermili tehdit

ÖNERGE YANITSIZ KALDI

Konuya ilişkin Yeni Şafak’a konuşan Kartal Belediyesi AK Parti Meclis üyesi Haydar Göksoy, yapılan ihale ile kamunun net bir şekilde zarara sokulduğunu belirterek “CHP grubu soru önergemizi yanıtsız bıraktı. Sonuç olarak kamu zarara uğratıldı, hesabını veren de yok.” dedi.

Bekle kızımben de geliyorum demişti

'Bekle kızım
ben de geliyorum' demişti

Bir yıl sonra kendisi de koronavirüsten hayatını kaybetti.
Tarihe geçti

Tarihe geçti

​Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu dünya şampiyonu oldu.
24 saatte çözüm

24 saatte çözüm

​Migren gebelikte daha riskli.
Kuşadası'na müjde

Kuşadası'na müjde

​650 kruvaziyer 750 bin turist.
Can mesaisi

Can mesaisi

Yeni Şafak, işleyişe bizzat şahitlik etti.
'Dört kişilik aile esas alınmalı'

'Dört kişilik aile esas alınmalı'

​Sendikaların 2022 için asgari ücret beklentisi.

Türkali-2'de rekor seviye

Türkali-2'de rekor seviye

​650 bin metreküplük akış testi.

ABD'de ırkçı katile beraat

ABD'de ırkçı katile beraat

Biden binlerce insanı sokağa döken kararı savundu.

Özür kurtarmaz

Özür kurtarmaz

​Altılı masanın ilk icraatı manipülasyon.
2023'te sandıktan <br>silme çıkacağız

2023'te sandıktan
silme çıkacağız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim mesajı.
Tesla'nın listedeki yeri şaşırttı

Tesla'nın listedeki yeri şaşırttı

​Dünyanın en güvenilir otomobil markaları belli oldu.
Kazanmayı unuttu

Kazanmayı unuttu

​Alanyaspor'a yenilen Beşiktaş, son 5 maçta dördüncü mağlubiyetini aldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.