CHP'li Kartal Belediyesi'nde konteyner vurgunu

CHP’li Kartal Belediyesi, diğer CHP belediyelerinin satın aldığı fiyatın 571 lira üzerinde fahiş bir fiyatla bin 500 adet çöp konteyneri satın alarak kamuyu 1 milyon liradan fazla zarara uğrattı.

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ZARAR 1 MİLYONUN ÜZERİNDE

Kamu İhale Kurumu’nda (EKAP) yer alan bilgilere göre CHP’li Kartal Belediyesi, geçtiğimiz Mart ayında bin 500 adet çöp konteyneri almak için ihaleye çıktı. Söz konusu İhaleyi 3 milyon 159 bin 375 lira artı KDV bedelle Kartal Belediyesi’nin iştirak firması olan KARTANSAŞ A.Ş kazandı. Kartal Belediyesi, piyasa değeri bin 500 lira civarında olan 770 litre büyüklüğündeki çöp konteynerini 2 bin 71 liradan satın aldı. Konteyner başı 571 lira fazla ödenen ihale nedeniyle kamu 1 milyon liradan fazla zarara uğradı. Aynı konteyneri CHP’li Tepebaşı Belediyesi, CHP’li Küçükçekmece Belediyesi ve CHP’li Sincan Belediyesi ise bin 500 liraya satın aldı.

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ÖNERGE YANITSIZ KALDI

Konuya ilişkin Yeni Şafak’a konuşan Kartal Belediyesi AK Parti Meclis üyesi Haydar Göksoy, yapılan ihale ile kamunun net bir şekilde zarara sokulduğunu belirterek “CHP grubu soru önergemizi yanıtsız bıraktı. Sonuç olarak kamu zarara uğratıldı, hesabını veren de yok.” dedi.