CHP'li Kemalpaşa Belediyesi'nde soruşturma dalgası büyüyor: 5 şüpheli adliyede

Adı şaibeli kurultaylar, yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla gündemden düşmeyen CHP, yeni bir skandalla daha karşı karşıya. Bu kez İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde CHP'li belediye hedefte. Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için planlanan ancak Ankara’daki terör saldırısı sonrası iptal edilen Gülşen konseriyle ilgili yapılan ihbar üzerine "usulsüzlük" iddiasıyla soruşturma başlattı.





Soruşturma kapsamında yaklaşık 5 ay süren çalışmanın ardından toplanan deliller doğrultusunda operasyon için düğmeye basıldı.









5 şüpheli gözaltına alındı





'İştirak halinde hileli yollarla kamu kurumunu zarara uğratarak haksız kazanç sağladıkları' öne sürülen şüphelilere yönelik, Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda; Belediye Başkan Yardımcısı A.B., görevden uzaklaştırılan eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü H.B., belediye personelleri S.K. ve B.B. ile organizasyon şirketi yetkilisi S.P. yakalanarak gözaltına alındı.





Adliyeye sevk edildi





Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.





Şüpheliler adliyeye gönderildi.









İptal edilen konsere 2 milyon





Öte yandan Kemalpaşa Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için düzenlemeyi planladığı Gülşen konseri, Ankara'da TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı gerekçesiyle iptal edilmişti.





Ancak bu iptalin ardından ortaya çıkan harcama listesi, kamuoyunda geniş yerdinmiş, belediyenin iptal edilen konser için tam 2 milyon 220 bin TL ödeme yaptığı iddia edilmişti..





Konu, Kemalpaşa Belediye Meclisi’nin Nisan ayı toplantısında AK Parti Meclis Üyesi Halil Şenol Hamarat tarafından gündeme getirilmiş, harcama kalemlerini şu şekilde sıralamıştı:





*Bando ekibine 150 bin TL,





*Davul-zurna ekibine 200 bin TL,





*Havai fişek gösterisine 300 bin TL,





*Organizasyon bedeli olarak ise tam 800 bin TL





Bunlara ek olarak, bayrak dağıtımı, kortej yürüyüşü ve çeşitli süsleme masrafları da toplam faturaya dahil edildiği belirtiliyor.











