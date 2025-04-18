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CHP'li Kemalpaşa Belediyesi'nde soruşturma dalgası büyüyor: 5 şüpheli adliyede

CHP'li Kemalpaşa Belediyesi'nde soruşturma dalgası büyüyor: 5 şüpheli adliyede

10:2818/04/2025, Cuma
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İzmir'de iptal edilen konsere "2 milyon liradan fazla ödeme yapıldı" iddiası
İzmir'de iptal edilen konsere "2 milyon liradan fazla ödeme yapıldı" iddiası

İzmir'de CHP'li Kemalpaşa Belediyesine yönelik gerçekleştirilen usulsüzlük operasyonunda, gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı A.B.'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kemalpaşa Belediyesi'nin terör saldırısı nedeniyle iptal ettiği Gülşen konseri için 2 milyon 220 bin TL ödeme yaptığı iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Adı şaibeli kurultaylar, yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla gündemden düşmeyen CHP, yeni bir skandalla daha karşı karşıya. Bu kez İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde CHP'li belediye hedefte. Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için planlanan ancak Ankara’daki terör saldırısı sonrası iptal edilen Gülşen konseriyle ilgili yapılan ihbar üzerine "usulsüzlük" iddiasıyla soruşturma başlattı.


Soruşturma kapsamında yaklaşık 5 ay süren çalışmanın ardından toplanan deliller doğrultusunda operasyon için düğmeye basıldı.



5 şüpheli gözaltına alındı


'İştirak halinde hileli yollarla kamu kurumunu zarara uğratarak haksız kazanç sağladıkları' öne sürülen şüphelilere yönelik, Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda; Belediye Başkan Yardımcısı A.B., görevden uzaklaştırılan eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü H.B., belediye personelleri S.K. ve B.B. ile organizasyon şirketi yetkilisi S.P. yakalanarak gözaltına alındı.


Adliyeye sevk edildi


Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.


Şüpheliler adliyeye gönderildi.



İptal edilen konsere 2 milyon


Öte yandan Kemalpaşa Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için düzenlemeyi planladığı Gülşen konseri, Ankara'da TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı gerekçesiyle iptal edilmişti.


Ancak bu iptalin ardından ortaya çıkan harcama listesi, kamuoyunda geniş yerdinmiş, belediyenin iptal edilen konser için tam 2 milyon 220 bin TL ödeme yaptığı iddia edilmişti..


Konu, Kemalpaşa Belediye Meclisi’nin Nisan ayı toplantısında AK Parti Meclis Üyesi Halil Şenol Hamarat tarafından gündeme getirilmiş, harcama kalemlerini şu şekilde sıralamıştı:


*Bando ekibine 150 bin TL,

*Davul-zurna ekibine 200 bin TL,

*Havai fişek gösterisine 300 bin TL,

*Organizasyon bedeli olarak ise tam 800 bin TL

Bunlara ek olarak, bayrak dağıtımı, kortej yürüyüşü ve çeşitli süsleme masrafları da toplam faturaya dahil edildiği belirtiliyor.




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