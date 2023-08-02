CHP'li Maltepe Belediyesi'nden tepki çeken 'fare' savunması: Görüntüler mide bulandırdı

Maltepe Belediyesi farelerin siteyi istila etmesine 'sakınca yok' dedi.
İstanbul Maltepe’de sokak hayvanlarını beslemek için bırakılan çiğ etleri farelerin yediği görüntüler sosyal medyada tepki çekti.
Başıbüyük Mahallesi'ndeki bir sitenin yakınında gerçekleşen olayda site sakini vatandaşın, CHP'li Maltepe Belediyesi'ne ilettiği görüntülerde sokak hayvanlarını beslemek için bırakılan etleri farelerin yediği görülüyor.
Maltepe Belediyesi: Sakınca yok
Görüntüler gündem olurken, CHP'li belediyenin konuyla ilgili 'yasa kapsamında hayvanların beslenmesinde ve barınmasında sakınca yoktur.' cevabını verdiği dikkatlerden kaçmadı.