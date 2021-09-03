AK Parti Ankara Milletvekili Fatih Şahin: CHP'li Mansur Yavaş Ankaralıları susuzluğa mahkum etti

AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, Gölbaşı ilçesi Bağiçi Mahallesinde susuz kalan mahallelerin muhtarlarıyla buluştu.

Ankara’nın Mansur Yavaş’la birlikte 30 yıl geriye gittiğini belirten Şahin, "Bugün Bağiçi Mahallesindeydik. Bağiçi mahallemize son 5 aydır günde bir saat su veriliyor. Bu nedenle yukarı kottakilere ise su hiç gitmiyor. Salgına karşı en büyük dört tedbirden birinin temizlik olduğunu hepimiz biliyoruz. Ankaralılar susuzluğun getirdiği tüm sorunlarla birlikte aynı zamanda koronavirüs tehlikesiyle de karşı karşıya kaldı" dedi.

Ankara Milletvekili Fatih Şahin, susuz kalan mahallelerin muhtarlarıyla buluştu.

AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin "CHP’li Mansur Yavaş artık Ankara için bir halk sağlığı sorunudur" ifadesini kullanarak şöyle konuştu:

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"Seçimden önce “Musluktan içilebilir su belediyenin en önemli projesidir” dedi, seçildikten sonra insanları bir damla suya hasret bıraktı. Bugün Ankara’da yaşanan susuzluk, kuraklığın kol gezdiği, çölün ortasındaki Afrika’nın başkentlerinde bile yok.

Ankara bundan daha kurak, barajlarında bundan daha az suyun olduğu yıllar geçirdi. Ama hiçbir zaman böyle bir susuzluk yaşamadı. Ankaralının yaşadığı bir iklim veya kuraklık sorunu değildir. Bu sorun CHP belediyecilik anlayışı ve Mansur Yavaş’ın beceriksiz başkanlığıdır."

21. Yüzyılda, Türkiye’nin Başkentinin örneği az bulunabilecek bir beceriksizlikle belediyecilik krizine doğru sürüklendiğinin altını çizen Şahin, "Suyu bile veremeyen bir belediye ne işe yarar? Suyu bile veremeyen bir belediye Başkanı hangi yüzle o koltukta oturabilir?" diye sordu.

OYNAT 02:17 Mansur Yavaş Ankara Meclisini böyle yönetiyor: Fazla konuşuyorsun, zabıtaya attırırım, alın elinden mikrofonu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Belediye Meclisi'nde AK Parti grubuna yönelik tepki toplayan ifadeler kullandı. Zaman zaman sesini yükselten Yavaş, 'Gidin savcılığa şikayet edin. Söz hakkı falan vermiyorum. Fazla konuşuyorsun, zabıtaya attırırım. Alın mikrofonu elinden' gibi çıkışlarda bulundu. BiP'te paylaş

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