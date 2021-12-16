CHP'nin bir algı operasyonu daha başarısızlıkla sonuçlandı. Beyoğlu Belediyesi, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak İstiklal Caddesi'ndeki temizlik çalışmalarının İBB sorumluluğunda olmasına rağmen kendileri tarafından yapıldığını ifade etti.

Yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"İstiklal Caddesi'ndeki temizlik çalışmaları İBB uhdesinde olmasına rağmen ekiplerimizce caddeye çıkan sokaklarda çalışma gerçekleştiriyoruz. Suyun akış yönü caddeye doğru olduğu için caddeye gelen çöpler süpürme araçlarımızla eş zamanlı olarak temizlenmektedir."

OYNAT 00:44 CHP'li Meclis Üyesi'nin algısını Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız videoyla çürüttü: İstanbullu nasıl kandırılıyor görelim Beyoğlu Belediyesi geçtiğimiz günlerde İstiklal Caddesi'ndeki temizlik çalışmalarıyla ilgili bir tweet paylaştı. Paylaşımda, bu bölgedeki temizliğin İBB sorumluluğunda olmasına rağmen kendileri tarafından yapıldığı ifade edildi. Bunun üzerine CHP'li İBB Meclis üyesi İnan Güney, Beyoğlu Belediye'sini yalancılıkla suçlayan bir paylaşımda bulundu. Ancak İnan'ın oluşturmaya çalıştığı algı operasyonu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın yayınladığı video ile başarısız oldu. BiP'te paylaş

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CHP'li Meclis üyesinden iftira

Paylaşımın altına "Beyoğlu Belediyesi ve @haydaraliyildiz İstanbul halkından özür dileyeceği yerde, trollük yapmaya ve yalan konuşmaya devam ediyorlar. İzleyin bakalım, İstiklal Caddesi'ne bıraktığınız çöpleri kim temizliyor" şeklinde bir yorum yazarak algı operasyonu gerçekleştirmeye çalışan CHP'li İBB Meclis üyesi İnan Güney başarısız oldu.

Güney ayrıca kendi hesabından yaptığı paylaşımda ise yalanının ortaya çıkmasından çekinmeyerek, "Şu rezaleti lütfen izleyin! Hiç mi utanmıyorsunuz? Kurgu videolarla trollük yapan @haydaraliyildiz ve Beyoğlu Belediyesi ekipleri, ara arterlerdeki çöpleri İBB'ye bağlı İstiklal Caddesi'ne süpürüp kaçıyorlar" ifadelerini kullandı.

"16 milyon İstanbullu kandırılıyor"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız sosyal medya hesaplarından İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen temizlik çalışmalarının kendilerine ait araçlarla temizlendiği videoyu paylaşarak 16 milyon İstanbullunun yalan ve iftirayla kandırıldığını söyledi.

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Yıldız paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sorumluluğumuzda olmasa da temizliyorduk bugünden sonra iftiracılar temizlesin"