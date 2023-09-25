CHP'li Okan Konuralp'ten Eren Erdem'e sinkaflı küfür: Kılıçdaroğlu sessiz kalınca mahkemeye koştu

CHP'li Eren Erdem ile Okan Konuralp mahkemelik oldu.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmemesi durumunda tüm görevlerinden istifa edeceğini açıklayan ve sonrasında Medya, Planlama ve Sosyal Medya politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Eren Erdem, partisinin Ankara Milletvekili Okan Konuralp'i mahkemeye verdi.
Kılıçdaroğlu harekete geçmeyince mahkemeye başvurdu
Konuyu önce CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a aktaran Erdem, meselenin Kılıçdaroğlu'na gitmesi ve ihraç yönünde bir adım atılmadığını görmesi üzerine mahkemeye başvurdu.
Saymaz, konuyu köşe yazısında şöyle aktardı:
"T24'ten Eray Görgülü, Kılıçdaroğlu'nun aracını özel işlerde kullandığı için gerekçesiyle Topsakal'ın uzun süreli izne çıkarıldığını yazdı. Konuralp, Görgülü'yü arayarak, “Bu partiyi kimin yönettiğini göreceksiniz. Ömer geri gelecek. O Eren Erdem'in anasını s… Sana bu haberi yaptıran kişinin Erdem olduğunu itiraf edeceksin. Sana yarım saat müsaade” dedi. Erdem, küfrü CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a iletti. Öztrak da Kılıçdaroğlu'na anlattı. CHP lideri “Derhal tekzip edilsin” dedi. Ancak Konuralp, iddiayı düzeltmedi. Kılıçdaroğlu, MYK üyesine küfredilmesi kesin ihracı gerektirdiği halde işlem yapmadı. Fedaisini değil, milletvekili yaptığı eski danışmanını seçti. Erdem de adaleti partisinde bulamadığı için Konuralp hakkında hakaret iddiasıyla şikayetçi oldu."