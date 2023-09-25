CHP'li Okan Konuralp'ten Eren Erdem'e sinkaflı küfür: Kılıçdaroğlu sessiz kalınca mahkemeye koştu

"T24'ten Eray Görgülü, Kılıçdaroğlu'nun aracını özel işlerde kullandığı için gerekçesiyle Topsakal'ın uzun süreli izne çıkarıldığını yazdı. Konuralp, Görgülü'yü arayarak, “Bu partiyi kimin yönettiğini göreceksiniz. Ömer geri gelecek. O Eren Erdem'in anasını s… Sana bu haberi yaptıran kişinin Erdem olduğunu itiraf edeceksin. Sana yarım saat müsaade” dedi. Erdem, küfrü CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a iletti. Öztrak da Kılıçdaroğlu'na anlattı. CHP lideri “Derhal tekzip edilsin” dedi. Ancak Konuralp, iddiayı düzeltmedi. Kılıçdaroğlu, MYK üyesine küfredilmesi kesin ihracı gerektirdiği halde işlem yapmadı. Fedaisini değil, milletvekili yaptığı eski danışmanını seçti. Erdem de adaleti partisinde bulamadığı için Konuralp hakkında hakaret iddiasıyla şikayetçi oldu."