Gündem CHPli Özel Kılıçdaroğlunun fındık gafının sorumlularını açıkladı Bu ikisinin yüzünden
ORDU

CHP’li Özel Kılıçdaroğlu’nun ’fındık gafı’nın sorumlularını açıkladı: Bu ikisinin yüzünden

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Şanlıurfa’da yaptığı ’fındık gafı’ hakkında konuştu. Kılıçdaroğlu'nun aslında 'fıstık' demek istediğini belirten Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel’in sık sık fındık meselesini gündeme getirdiği için böyle bir durum yaşandığını söyledi.

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Haber Merkezi İHA
CHP’li Özel Kılıçdaroğlu’nun ’fındık gafı’nın sorumlularını açıkladı: Bu ikisinin yüzünden
Özgür Özel

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Ordu’da partisinin İl Danışma Kurulu Toplantısına katıldı. Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Şanlıurfa programında "Fındığın yüzde 42’sini tek başına Şanlıurfa üretir" sözleri hakkında değerlendirmede bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel’in sürekli olarak fındık konusunda Kılıçdaroğlu’na baskı yaptığını ifade eden Özel, “Efendim, mutlaka Ordu’ya gelmelisiniz, fındık yürüyüşü yapacağız, Ordu’da fındık mitingi yapacağız, fındığa ilk parayı 2019 yılında 25 lira olarak biz açıklayalım, 2021 yılında 35 lira olarak açıkladık, insanların fındığını 23 liradan aldılar, bunu eleştirelim, sen konuşunca fındık artıyor- demelerine sürekli olarak ’tamam’ dedi. ’Fındık fındık’ derken Kemal Bey, ’fıstık’ diyeceği yere ’fındık’ dedi. O da bu ikisinin yüzünden. Bir ürünün bu kadar gündemde tutulabildiği, bir muhalefet partisinin bir şehrin ürününe bu kadar pozitif katkı sağladığı başka bir örnek yoktur” açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı aday açıklaması

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının merak konusu olduğuna değinen Özel, zamanı geldiğinde ittifaktaki parti liderlerinin bu konuyu masaya yatıracağını belirterek, "O güne kadar ‘aday kim’ diye sorana cevabım şudur; aday kim diye soran kimse, ‘aday sensin’ diyeceğiz” diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu fındık üretimi olmayan Şanlıurfa'da konuştu: Türkiye'deki fındığın yüzde 42'sini Şanlıurfa üretir
GÜNDEM
Kemal Kılıçdaroğlu fındık üretimi olmayan Şanlıurfa'da konuştu: Türkiye'deki fındığın yüzde 42'sini Şanlıurfa üretir

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan büyük gaf: Fındığın yüzde 42'sini Şanlıurfa üretir
OYNAT 00:34
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan büyük gaf: Fındığın yüzde 42'sini Şanlıurfa üretir
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'da STK temsilcileri ve muhtarlar ile toplantı düzenledi. Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada büyük bir gafa imza atarak, 'Türkiye'deki fındığın yüzde 42'sini Şanlıurfa üretir' ifadelerini kullandı.
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