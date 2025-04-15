CHP'li Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 75 bin TL tazminat ödeyecek

"26.04.2022 tarihinde Çağlayan Adliyesinin önünde yaptığı ve Sayın Cumhurbaşkanımızı yargı bağımsızlığını yok etmek vb. haksız ithamlarla suçladığı konuşması nedeniyle; CHP Genel Başkanı Özgür Özel aleyhine, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi tarafından 75 bin TL manevi tazminata kesin olarak hükmedilmiştir."