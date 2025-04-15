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CHP'li Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 75 bin TL tazminat ödeyecek

CHP'li Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 75 bin TL tazminat ödeyecek

11:1815/04/2025, Salı
G: 15/04/2025, Salı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 75 bin TL tazminat ödeyecek
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 75 bin TL tazminat ödeyecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 26 Nisan 2022'de yaptığı konuşması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 75 bin TL tazminat ödemesine hükmedildi. Konuya ilişkin detayları Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın paylaştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel 26 Nisan 2022'de yaptığı konuşması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 75 bin TL tazminat ödeyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:


"26.04.2022 tarihinde Çağlayan Adliyesinin önünde yaptığı ve Sayın Cumhurbaşkanımızı yargı bağımsızlığını yok etmek vb. haksız ithamlarla suçladığı konuşması nedeniyle; CHP Genel Başkanı Özgür Özel aleyhine, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi tarafından 75 bin TL manevi tazminata kesin olarak hükmedilmiştir."



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