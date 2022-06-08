Gündem Erdoğan bir tazminat davası daha kazandı Kılıçdaroğlu 60 bin lira manevi tazminat ödeyecek
POLİTİKA

Erdoğan bir tazminat davası daha kazandı: Kılıçdaroğlu 60 bin lira manevi tazminat ödeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir konuşmasında kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı davada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 60 bin lira manevi tazminat kazandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Erdoğan bir tazminat davası daha kazandı: Kılıçdaroğlu 60 bin lira manevi tazminat ödeyecek
Kılıçdaroğlu

Ankara 30. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın ile Kılıçdaroğlu'nun avukatı Kadri Gökhan Sultan katıldı.

Aydın, beyanında sert eleştirinin olağan kabul edilmesi gerektiğini fakat Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının eleştiri ve ifade özgürlüğü kapsamında olmadığını ifade etti. Kılıçdaroğlu'nun, müvekkili Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu kaydeden Aydın, davanın kabulünü istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan davaları kazandı: Kılıçdaroğlu 165 bin TL ödeyecek
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan davaları kazandı: Kılıçdaroğlu 165 bin TL ödeyecek

Kadri Gökhan Sultan ise Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin eleştiri kapsamında kabul edilmesi gerektiğini, beyanlarında suça konu bir unsur olmadığını savundu ve davanın reddini talep etti.

Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretleri nedeniyle 30 bin TL manevi tazminata mahkum edildi
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretleri nedeniyle 30 bin TL manevi tazminata mahkum edildi

Avukat Sultan, müvekkili Kılıçdaroğlu'nun Man Adası'na ilişkin beyanlarının da suç olmadığını, bu konudaki açıklamalara hukuki yaptırım verilemeyeceğini söyledi.

Tekrar söz alan Aydın, Man Adası ile ilgili davaların 5'inin Yargıtay tarafından onanarak kesinleştiğini, birinin ise miktar yönünden bozulduğunu anlattı. Aydın, Man Adası ile ilgili iddiaların kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğunun yargı kararıyla hüküm altına alındığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na bir milyon liralık dava
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na bir milyon liralık dava

Beyanların ardından kararı açıklayan mahkeme, davanın kısmen kabulüne karar vererek, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a 60 bin lira manevi tazminat vermesine hükmetti.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Haziran 2021'deki açıklamaları nedeniyle Kılıçdaroğlu hakkında manevi tazminat davası açmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası

Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a açtığı 5 kuruşluk davaya ret

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 28 Eylül 2020 ve 3 Ekim 2020'deki konuşmalarında kullandığı ifadeler nedeniyle açtığı 5 kuruşluk manevi tazminat davası da aynı mahkemede görüldü.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Sultan, Erdoğan'ın dava konusu sözlerinin eleştiri niteliğinde olmadığını savunarak, lehlerine manevi tazminata hükmedilmesini talep etti.

Erdoğan'ın avukatı Aydın ise siyasetçilerin eş ve ailelerinin siyasete karıştırılmaması gerektiğini belirterek, müvekkili Erdoğan'ın ifadelerinin davacı Kılıçdaroğlu'na cevap niteliğinde olduğunu kaydetti ve davanın reddini istedi.

Tarafların beyanlarını dinleyen hakim, istinaf yolu açık olmak üzere davanın reddine karar verdiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na bir milyon liralık dava
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na bir milyon liralık dava
Gözleri yuvalarından fırlamış

Gözleri yuvalarından fırlamış

​İstanbul'da yürek sızlatan katliam.
İki bin kişiyeiş kapısı açılacak

İki bin kişiye
iş kapısı açılacak

​Sekiz fabrikanın müjdesini verdi.
İstanbul-Edirne arası bir buçuk saat: Demir İpek Yoluna ilk kaynak yapıldı

'Mucize bitki' için bu yıl hedef belirlendi.
İki yenilik birden

İki yenilik birden

​Twitter ve Tiktok'taki özellik artık Instagram'da.

​Sanki bit pazarı: Görenler 'bu kadar olmaz' diyerek isyan etti.

​Erik tarlası soyulan çiftçi şoka girdi.

Türkiye için büyük güç: Düşmanı havada avlayacak.

Bakan Yanık duyurdu: Aylıklarınızı kontrol edin.

Bakan Çavuşoğlu: ​Türkiye olarak bu planı uygulanabilir görüyoruz

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.