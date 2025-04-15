Etiyopya ile Erdoğan sayesinde barıştık: Türkiye'ye güveniyoruz

Somali Dışişleri Bakanı Ali Muhammed Omar, ülkesiyle Etiyopya arasında süregelen sınır ve güvenlik temelli gerginliğin çözümünde Türkiye’nin, özellikle de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kritik bir ara bulucu rol üstlendiğini vurguladı.

4. Antalya Diplomasi Forumu’nda (ADF 2025) Yeni Şafak’ın sorularını yanıtlayan Omar, Türkiye ile Somali arasındaki ilişkilerin yalnızca diplomatik düzeyde değil, aynı zamanda kardeşlik temeline dayandığını ifade etti.





DÖNÜM NOKTASI 2011

“Bu kardeşçe ilişkilerimiz bizim için önemli ve iki ülkemizin ortaklığı üzerine inşa edilmiş bir iş birliği bu” diyen Omar, iş birliğinin Osmanlı dönemine dayandığını ancak asıl dönüm noktasının 2011 yılında ülkesinde yaşanan gıda krizi olduğunu belirtti. 2011 yılında Erdoğan’ın başbakan olarak Mogadişu’ya yaptığı tarihi ziyareti hatırlatan Omar, “Sayın Erdoğan, Somali ve Türkiye ilişkilerinde yeni bir kapı açmıştı” ifadelerini kullandı. Bu ziyaretin ardından Türkiye’nin Somali’ye başta eğitim ve sağlık olmak üzere birçok alanda ciddi katkılar sunduğunu dile getiren Omar, enerji sektöründeki yatırımlarla bu desteğin sürdüğünü ifade etti.





EN BÜYÜK EĞİTİM TESİSİ TÜRKİYE’NİN

Somali ile Türkiye arasında güvenlik alanındaki iş birliklerinin de giderek derinleştiğini belirten Omar, “Türkiye’nin terörle mücadele konusundaki tecrübelerinden faydalanıyoruz. Türkiye Somali’nin silahlı kuvvetlerini inşa etme konusunda da yardımcı oluyor. Türkiye TÜRKUSOM adında bir eğitim tesisi açtı Somali’de. Bugün bu, Somali içerisindeki en büyük eğitim tesisi” sözleriyle bu katkının somut bir örneğini paylaştı.





TÜRKİYE SAYESİNDE ÇÖZÜM BULDUK

Somali ile komşusu Etiyopya arasındaki tarihsel sorunlara değinen Omar, zaman zaman yaşanan gerilimlere rağmen Türkiye’nin devreye girmesiyle bu meselelerin çözüm yoluna girdiğini kaydetti. “Türkiye’nin ara buluculuğu sayesinde bu pürüzleri giderme şansımız oldu. Hem Etiyopya hem Somali, Türkiye’nin ara buluculuğuna güveniyor” diyen Omar, Aralık 2024’te Ankara’da düzenlenen görüşmelere ve şubat ayında yapılan teknik toplantıya dikkat çekti.





ERDOĞAN İNİSİYATİF ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kişisel inisiyatifiyle yüz yüze görüşmelerin mümkün hale geldiğini belirten Omar, “Şimdi buradaki sorun uzun yıllardır devam ediyordu ve yüz yüze konuşmamız mümkün olmuyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu mümkün hale getirdi” diyerek barış sürecinde Erdoğan’ın oynadığı kilit rolün altını çizdi.



