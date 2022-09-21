CHP'li Özgür Özel'den adaylık açıklaması: Kesinlikle Kemal Kılıçdaroğlu'dur demiyoruz

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'nin başını çektiği, terörün siyasi ayağı HDP'nin ise gölge ortak olarak iştirak ettiği altılı masanın aday belirsizliği sürüyor. CHP'nin içinde ise Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın isimleri öne çıkıyor. Son dönemde isim olarak öne çıkmaya başlayan Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan Yardımcıları üzerinden adını öne sürüp "Masa kabul ederse aday olmaya hazırım" derken masanın diğer büyük ortağı İYİ Parti, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemiyor.

Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı Bülent Kuşoğlu, "Kılıçdaroğlu aday olmazsa masa dağılır" açıklaması yaparken bir diğer yardımcısı ve parti sözcüsü Faik Öztrak 6'lı masaya "aday açıklanmasın" yasağı getirdi.

GÜNDEM Altılı masa 2 Ekim'de yeniden toplanıyor

İTTİFAK SİYASETİNE BİR İHTİYAÇ VAR

Öztrak'ın açıklamaları sonrası CHP yandaşı Halk TV'de Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, "Bugün ittifak siyasetine bir ihtiyaç var. Seçmen sandığa giderken bir kucaklaşmaya, birleşmeye oy verecek. Yüzde 60'ın belki yüzde 70'in üstünde bir onayla gelecek bir Cumhuriyet iktidarından bahsediyoruz." diyerek 6'lı masanın ismine sıcak bakmadığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını adeta veto etti.

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemediği biliniyor. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 6'lı masanın tam mutabakatı olması gerektiğini belirten Özel dile getirmese de Kılıçdaroğlu'nun adaylığının zor bir ihtimal olarak görüldüğünü belirtiyor.

Adaylarının Kılıçdaroğlu olmadığının altını çizen Özel, "6'lı masanın tam mutabakatı' ve '13. cumhurbaşkanı altılı masadan' diye. Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur kesinlikle demiyoruz. 6'lı masa gösterirse onur duyarım demişti genel başkanımız, o noktadayız." dedi.