CHP'li Özel'den korumaları gazeteci döven İYİ Partili Türkkan'a destek: Başına çok kötü şeyler geldi
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İYİ Partili mevkidaşı Lütfü Türkkan'a ait Kocaeli Dilovası'ndaki kaçak yapıların yıkımını görüntüleyen gazeteciye, korumalar tarafından yapılan saldırıyı değerlendirdi. Türkkan'ın yeğeninin de faili olduğu saldırının hedefi olan gazeteciye 'geçmiş olsun' diyerek Türkkan'a arka çıkan Özel, "Başına çok kötü şeyler geldi. Tam bir siyasetçinin yapması gerektiği gibi tavır sergiledi." dedi.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli-Dilovası'nda kaçak çiftliği olduğu ortaya çıkmıştı. Yıkım sırasında görüntü almak isteyen İHA Muhabiri, Türkkan'ın korumaları tarafından öldüresiye dövülmüştü.
Saldırganlar arasında yeğeninin de olduğu ortaya çıkan Türkkan, söz konusu gelişmenin ardından yaptığı açıklamada, "Babasıyla görüştüm, mağduriyetlerini gidereceğiz" demişti.
"Türkkan'ın başına çok kötü şeyler geldi"
TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuya değinen Özel, "Türkkan'ın başına çok kötü şeyler geldi" dedi.
"Tam bir siyasetçinin yapması gerektiği gibi olayı sahiplendi"
Türkkan ile sıcağı sıcağına görüştüğünü ifade eden Özel, "Bir basın emekçisi darp edildi. Ben Lütfü Türkkan ile direkt görüştüğümde, ‘Ne yapıyorsunuz’ dedim. Dedi ki, ‘Mustafa Uslu kardeşimizin babasına ulaştım. Üzüntülerimi bildirdim. Bundan sonra ne yapabileceğimi sordum. Hızlıca bir tweet atıyorum’. Tam bir siyasetçinin yapması gerektiği gibi, olayı sahiplenen, kınayan, eleştiren bir tavır sergiledi. Biz de Mustafa Uslu kardeşimize geçmiş olsun diliyoruz" ifadelerini kullandı.