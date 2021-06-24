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POLİTİKA

CHP'li Özel'den korumaları gazeteci döven İYİ Partili Türkkan'a destek: Başına çok kötü şeyler geldi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İYİ Partili mevkidaşı Lütfü Türkkan'a ait Kocaeli Dilovası'ndaki kaçak yapıların yıkımını görüntüleyen gazeteciye, korumalar tarafından yapılan saldırıyı değerlendirdi. Türkkan'ın yeğeninin de faili olduğu saldırının hedefi olan gazeteciye 'geçmiş olsun' diyerek Türkkan'a arka çıkan Özel, "Başına çok kötü şeyler geldi. Tam bir siyasetçinin yapması gerektiği gibi tavır sergiledi." dedi.

Haber Merkezi İHA
CHPli Özgür Özelden korumaları gazeteci döven İYİ Partili Lütfü Türkkana destek: Başına çok kötü şeyler geldi
Özgür Özel

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli-Dilovası'nda kaçak çiftliği olduğu ortaya çıkmıştı. Yıkım sırasında görüntü almak isteyen İHA Muhabiri, Türkkan'ın korumaları tarafından öldüresiye dövülmüştü.

Saldırganlar arasında yeğeninin de olduğu ortaya çıkan Türkkan, söz konusu gelişmenin ardından yaptığı açıklamada, "Babasıyla görüştüm, mağduriyetlerini gidereceğiz" demişti.

İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın korumaları gazeteciye saldırdı
GÜNDEM
İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın korumaları gazeteciye saldırdı

"Türkkan'ın başına çok kötü şeyler geldi"

TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuya değinen Özel, "Türkkan'ın başına çok kötü şeyler geldi" dedi.

"Tam bir siyasetçinin yapması gerektiği gibi olayı sahiplendi"

Türkkan ile sıcağı sıcağına görüştüğünü ifade eden Özel, "Bir basın emekçisi darp edildi. Ben Lütfü Türkkan ile direkt görüştüğümde, ‘Ne yapıyorsunuz’ dedim. Dedi ki, ‘Mustafa Uslu kardeşimizin babasına ulaştım. Üzüntülerimi bildirdim. Bundan sonra ne yapabileceğimi sordum. Hızlıca bir tweet atıyorum’. Tam bir siyasetçinin yapması gerektiği gibi, olayı sahiplenen, kınayan, eleştiren bir tavır sergiledi. Biz de Mustafa Uslu kardeşimize geçmiş olsun diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Korumaları gazeteci döven İYİ Partili Türkkan: Babasıyla konuştum mağduriyetlerinin telafisi için yanlarında olacağım
GÜNDEM
Korumaları gazeteci döven İYİ Partili Türkkan: Babasıyla konuştum mağduriyetlerinin telafisi için yanlarında olacağım

Lütfü Türkkan’ın kaçak çiftliğini görüntülerken saldırıya uğrayan İHA muhabiri yaşadıklarını anlattı
OYNAT 02:01
Lütfü Türkkan’ın kaçak çiftliğini görüntülerken saldırıya uğrayan İHA muhabiri yaşadıklarını anlattı
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinde yıkım çalışmalarını takip eden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu, TVNET'e konuştu. Görevi başında saldırıya uğrayan ve ağır şekilde darp edilen Uslu, 'Yanıma 4 kişi geldi ve küfür edip saldırmaya başladı. Birisi yumruk attı ve yüzüm kesildi. Vurmak için vurduklarını düşünmüyorum, direk öldürmeyi amaçladıklarını düşünüyorum. Çünkü yere düştüm ve beni tekmelemeye başladılar. Suratıma, yüzüme ve vücudumun çeşitli yerlerine tekme attılar. 'Yediğin dayak yetmedi mi, seni illa öldürmemiz mi lazım?' deyip yakama yapışıp gittiler.' açıklamasında bulundu.

İYİ Parti lideri Akşener'den
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İYİ Parti lideri Akşener'den "Darp edilen gazeteci için konuşacak mısınız?" sorusuna cevap: Benimle ne alakası var
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan'ın akrabalarının da aralarında bulunduğu saldıranlar tarafından İHA Muhabiri Mustafa Uslu hakkında kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Akşener 'Gazeteciden özür dileyecek misiniz?' sorusuna 'Benimle ne alakası var kardeşim. İlgili kişi mahkemede. Nasıl bir açıklama yapmamı arzu edersiniz?' cevabını verdi.

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