CHP'li Özel'den korumaları gazeteci döven İYİ Partili Türkkan'a destek: Başına çok kötü şeyler geldi

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli-Dilovası'nda kaçak çiftliği olduğu ortaya çıkmıştı. Yıkım sırasında görüntü almak isteyen İHA Muhabiri, Türkkan'ın korumaları tarafından öldüresiye dövülmüştü.

Saldırganlar arasında yeğeninin de olduğu ortaya çıkan Türkkan, söz konusu gelişmenin ardından yaptığı açıklamada, "Babasıyla görüştüm, mağduriyetlerini gidereceğiz" demişti.

GÜNDEM İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın korumaları gazeteciye saldırdı

"Türkkan'ın başına çok kötü şeyler geldi"

TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuya değinen Özel, "Türkkan'ın başına çok kötü şeyler geldi" dedi.

"Tam bir siyasetçinin yapması gerektiği gibi olayı sahiplendi"

Türkkan ile sıcağı sıcağına görüştüğünü ifade eden Özel, "Bir basın emekçisi darp edildi. Ben Lütfü Türkkan ile direkt görüştüğümde, ‘Ne yapıyorsunuz’ dedim. Dedi ki, ‘Mustafa Uslu kardeşimizin babasına ulaştım. Üzüntülerimi bildirdim. Bundan sonra ne yapabileceğimi sordum. Hızlıca bir tweet atıyorum’. Tam bir siyasetçinin yapması gerektiği gibi, olayı sahiplenen, kınayan, eleştiren bir tavır sergiledi. Biz de Mustafa Uslu kardeşimize geçmiş olsun diliyoruz" ifadelerini kullandı.

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GÜNDEM Korumaları gazeteci döven İYİ Partili Türkkan: Babasıyla konuştum mağduriyetlerinin telafisi için yanlarında olacağım

OYNAT 02:01 Lütfü Türkkan’ın kaçak çiftliğini görüntülerken saldırıya uğrayan İHA muhabiri yaşadıklarını anlattı İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinde yıkım çalışmalarını takip eden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu, TVNET'e konuştu. Görevi başında saldırıya uğrayan ve ağır şekilde darp edilen Uslu, 'Yanıma 4 kişi geldi ve küfür edip saldırmaya başladı. Birisi yumruk attı ve yüzüm kesildi. Vurmak için vurduklarını düşünmüyorum, direk öldürmeyi amaçladıklarını düşünüyorum. Çünkü yere düştüm ve beni tekmelemeye başladılar. Suratıma, yüzüme ve vücudumun çeşitli yerlerine tekme attılar. 'Yediğin dayak yetmedi mi, seni illa öldürmemiz mi lazım?' deyip yakama yapışıp gittiler.' açıklamasında bulundu. BiP'te paylaş

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