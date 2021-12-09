CHP'li Özgür Özel'in burnuna ne oldu? 'Meclis'teki kavgada yumruk yedi' iddialarına yanıt verdi

TBMM Genel Kurulu'nda,2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelerinde şu ana kadar kavga ve tartışma eksik olmadı. Özellikle dün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı ile ilgili kuruluşların bütçesinin tartışıldığı Meclis'te,çıkan yumruklaşa kavga sonrası CHP'li Özgür Özel'in de burnunun kırıldığı iddia edilmişti.

KAVGADAN DEĞİL

Meclis'teki oturumlara burnunda bandajla çıkan Özel, dün 2022 yılı bütçe görüşmelerine ilişkin çeşitli açıklamalarda bulundu. Burnundaki bandın Meclis'teki kavganın ardından yapıldığı öne sürülen Özel, bant için 3 gün önce geçirdiği bir operasyonun ardından sarıldığı bilgisini vererek şu ifadeleri kullandı;

OYNAT 00:49 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Özgür Özel'e: Kasetle gelmediğimiz doğrudur Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a yönelik 'hadsiz atanmış' ifadesi tepki çekti. Konuyla ilgili söz isteyerek açıklama yapan Oktay, 'Cesaretimizin nerden geldiğini soruyorlar, söyleyelim; biz Allah'a inanırız. Cesaretimizi inancımızdan alıyoruz. Buraya nasıl geldiğimizi soruyorlar. Anayasaya uygun olarak buradayız. Kasetle gelmediğimiz doğrudur.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Habertürk burnundan operasyon geçiren CHP'li Özgür Özel'in TBMM'deki kavgada yaralandığını öne sürdü

"OPERASYON GEÇİRDİM"

"Burnumdaki bandajın bugün yaşananlarla ilgisi yok. Geçtiğimiz gün de izlediniz. Pazar günü geçirdiğim planlı küçük bir operasyon sonrası 3 günlüğüne burnumuzda böyle bir bandaj var"

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