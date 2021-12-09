Gündem CHPli Özgür Özelin burnuna ne oldu? Meclisteki kavgada yumruk yedi iddialarına yanıt verdi
POLİTİKA

CHP'li Özgür Özel'in burnuna ne oldu? 'Meclis'teki kavgada yumruk yedi' iddialarına yanıt verdi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in burnundaki bandaj gündem oldu. Meclis'teki görüşmelere burnunda bandajla katılan Özel'in, dayak yediği ve burnundan darbe aldığı iddia edildi. Tartışmaların ardından cevap vermekte gecikmeyen Özel, "Burnumdaki bandajın bugün yaşananlarla ilgisi yok. Geçtiğimiz gün de izlediniz. Pazar günü geçirdiğim planlı küçük bir operasyon sonrası 3 günlüğüne burnumuzda böyle bir bandaj var" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
CHPli Özgür Özelin burnuna ne oldu? Meclisteki kavgada yumruk yedi iddialarına yanıt verdi
CHP'li Özgür Özel

TBMM Genel Kurulu'nda,2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelerinde şu ana kadar kavga ve tartışma eksik olmadı. Özellikle dün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı ile ilgili kuruluşların bütçesinin tartışıldığı Meclis'te,çıkan yumruklaşa kavga sonrası CHP'li Özgür Özel'in de burnunun kırıldığı iddia edilmişti.

KAVGADAN DEĞİL

Meclis'teki oturumlara burnunda bandajla çıkan Özel, dün 2022 yılı bütçe görüşmelerine ilişkin çeşitli açıklamalarda bulundu. Burnundaki bandın Meclis'teki kavganın ardından yapıldığı öne sürülen Özel, bant için 3 gün önce geçirdiği bir operasyonun ardından sarıldığı bilgisini vererek şu ifadeleri kullandı;

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Özgür Özel'e: Kasetle gelmediğimiz doğrudur
OYNAT 00:49
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Özgür Özel'e: Kasetle gelmediğimiz doğrudur
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a yönelik 'hadsiz atanmış' ifadesi tepki çekti. Konuyla ilgili söz isteyerek açıklama yapan Oktay, 'Cesaretimizin nerden geldiğini soruyorlar, söyleyelim; biz Allah'a inanırız. Cesaretimizi inancımızdan alıyoruz. Buraya nasıl geldiğimizi soruyorlar. Anayasaya uygun olarak buradayız. Kasetle gelmediğimiz doğrudur.' ifadelerini kullandı.

Habertürk burnundan operasyon geçiren CHP'li Özgür Özel'in TBMM'deki kavgada yaralandığını öne sürdü
GÜNDEM
Habertürk burnundan operasyon geçiren CHP'li Özgür Özel'in TBMM'deki kavgada yaralandığını öne sürdü

"OPERASYON GEÇİRDİM"

"Burnumdaki bandajın bugün yaşananlarla ilgisi yok. Geçtiğimiz gün de izlediniz. Pazar günü geçirdiğim planlı küçük bir operasyon sonrası 3 günlüğüne burnumuzda böyle bir bandaj var"

CHP’li Özgür Özel yalanlanan 'ASELSAN BAE'ye satılacak' iddiasında ısrarcı: Şu ana kadar bir yalanlama duymadım
OYNAT 02:04
CHP’li Özgür Özel yalanlanan 'ASELSAN BAE'ye satılacak' iddiasında ısrarcı: Şu ana kadar bir yalanlama duymadım
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ASELSAN'ın BAE'ye satılacağı iddiasında bulunmuştu. ASELSAN tarafından “Hiçbir gerçeklik payı taşımıyor. Gerçek dışı iddialara ve bu iddiaları kaynak göstererek yapılan haber ve paylaşımlara karşı tüm hukuki haklarımız saklıdır” ifadeleriyle kesin bir şekilde yalanlanan bu iddiayı, muhalefet partisi temsilcileri organize bir şekilde sürdürüyor. Meclis'te basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ASELSAN'ın açıklamasını görmezden gelerek “Ben şu ana kadar bir yalanlama duymadım. ASELSAN ve HAVELSAN'ın bir kısmı BAE'ye satılabilir” dedi.


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