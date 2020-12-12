Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem CHPli Polattan Bakan Varankın "Yerli helikopter motoru ürettik" sözlerine tepki Sanırsın Marsa gitmiş
POLİTİKA

CHP'li Polat'tan Bakan Varank'ın "Yerli helikopter motoru ürettik" sözlerine tepki: Sanırsın Mars'a gitmiş

TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleşen bütçe görüşmelerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın yerli ve milli helikopter motoru üretimine ilişkin açıklamalarına CHP'li Polat tepki gösterdi. Polat, "Sanırsın Mars'a gitmiş" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (solda), CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat (sağda).
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (solda), CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat (sağda).

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe maratonu başladı. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasında tansiyonun yükseldiği görüşmelere, sunum yapmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank katıldı.

Yerli helikopter yerli motorla havalanacak: İlk milli helikopter motoru TEI-TS1400’ün teslimatı yapıldı
EKONOMİ
Yerli helikopter yerli motorla havalanacak: İlk milli helikopter motoru TEI-TS1400’ün teslimatı yapıldı

Varank helikopter motoru üretimine değindi

Kürsüden vekillere hitap eden Varank, dünyada sayılı ülkenin üretebildiği helikopter motoru projesine değinerek şu ifadeleri kullandı:

Bakan Mustafa Varank: ABD üretince ses yok, Türkiye SİHA üretince anti militarist kesiliyorsunuz
OYNAT 01:37
Bakan Mustafa Varank: ABD üretince ses yok, Türkiye SİHA üretince anti militarist kesiliyorsunuz
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Genel Kurulu'nda kendisine tepki gösteren CHP ve HDP sıralarına cevap verdi. Savunma sanayinde yapılan çalışmalara dikkat çeken Varank, 'Almanya niye tank üretiyor, Amerika niye SİHA üretiyor?' diye soruyor musunuz? Hayır. Ama mevzubahis Türk SİHA'ları olunca, aniden anti militarist kesiliyorsunuz, sosyalistliğiniz aklınıza geliyor. Dağlık Karabağ'daki 30 yıllık işgale son verdiği, Azeri kardeşlerimizi koruduğu, sınırımızda kurulmak istenen terör koridorundaki teröristlere bomba yağdırdığı, bayrağımızı gökyüzünde gururla dalgalandırdığı için mi SİHA'lardan rahatsızsınız? Eğer öyleyse rahatsız olmaya devam edebilirsiniz' diye konuştu.


TEI motoru üretip TUSAŞ'a teslim etti

Bakınız, sadece TEI'e son yedi yılda 10 farklı millî motor geliştirildi. (CHP sıralarından gürültüler). Daha geçen hafta TEI'nin ürettiği ilk millî helikopter motorunu TUSAŞ'a teslim ettik. (CHP sıralarından gürültüler)

'Sanırsın Mars'a gitmiş'

Bu sırada Bakan Varank'a sataşan CHP İzmir Milletvekili Polat Başarır, "Sanırsın Mars'a gitmiş" ifadelerini kullandı.

Yerli helikopter Gökbey'e güç verecek yerli ve milli motor TEİ-TS1400'ün ateşlendiği anlar
OYNAT 00:59
Yerli helikopter Gökbey'e güç verecek yerli ve milli motor TEİ-TS1400'ün ateşlendiği anlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, İlk Milli Helikopter Motoru TEİ-TS1400'ün Teslimi ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni gerçekleşti. Yerli motor canlı yayın bağlantısıyla ateşlendi.


Fabrikalar sayesinde ihracat rekorları kırılıyor

Görüşmelerin devamında yatırımlardan bahseden Varank, "Biz elbette her şey güllük gülistanlık demiyoruz. Eksikleri de, varsa hataları da görüyoruz ama sizin görmezden geldiğiniz fabrikalar sayesinde bu ülkede ihracat rekorları kırılıyor" diye konuştu.

TÜMOSAN farkı: İlk defa yerli ve milli bir motor askeri araçlara entegre ediliyor
EKONOMİ
TÜMOSAN farkı: İlk defa yerli ve milli bir motor askeri araçlara entegre ediliyor

  • Bunun üzerine yeniden sataşmada bulunan Polat, "Milletin malıyla yapılana "Ben yaptım" diyemezsin" ifadelerini kullandı.
Abone Ol Google News
Gökdelene izin yok

Gökdelene izin yok

​Vatandaş tepki göstermişti mahkemeden karar çıktı.
Korona yokmuş gibi

Korona yokmuş gibi

​Kıraathane ve oyun salonlarına şok baskın.
Çöpe atılan bayraklara sahip çıkan iki kardeşten biri doktor diğeri polis olmak istiyor

Sağanak yağış<br>ve kar bekleniyor

Sağanak yağış
ve kar bekleniyor

​Meteoroloji bölge ve illeri sıralayıp uyardı..
Gazetecilere tehdit!

Gazetecilere tehdit!

​Kısıtlamada dışarıda yakalanınca çılgına döndü.
'Zehirli' uyarısı!

'Zehirli' uyarısı!

​İzmit Körfezi'nde kaçak olarak toplanıyor.
5 saniyede<br>polise ulaşıyor

5 saniyede
polise ulaşıyor

İçişleri Bakanlığı kadınlar için hayata geçirdi.
Çılgın Mars planı

Çılgın Mars planı

​ABD Başkanı Trump'tan giderayak Mars açıklaması.
Yaptırım yok<br>tehdit var

Yaptırım yok
tehdit var

​Biden'ın Beyaz Saray'a yerleşmesini bekliyorlar.
Son elli yılın<br>en sıcağı

Son elli yılın
en sıcağı

​Kırk üç ilde turuncu alarm verildi.
İhanet pazarlığının<br>hesabını vereceksin!

İhanet pazarlığının
hesabını vereceksin!

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye sert tepki.
Muhalefete<br>enerji dersi verdi

Muhalefete
enerji dersi verdi

​İktidar olsaydınız 10 lambanın 8'i sönecekti.
Kıraathane ve oyun salonlarına şok baskın: 59 kişiye ceza kesildi
Gündem

Kıraathane ve oyun salonlarına şok baskın: 59 kişiye ceza kesildi

Koronavirüs salgını nedeniyle getirilen yasaklar ve yapılan onca uyarıya rağmen tedbirlerin ihlal edildiğine ilişkin görüntülere her gün bir yenisi daha ekleniyor. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, korona virüs salgını nedeniyle kapalı olması gerekirken faaliyet gösteren kıraathane ve oyun salonlarına baskın yaptı. Kurallara uymayan 59 kişiye toplamda 187 bin 620 lira idari para cezası kesildi.
‘Zombi Gelin’e 10 yıl hapis cezası
Dünya

‘Zombi Gelin’e 10 yıl hapis cezası

Zombi Angeline Jolie ya da Zombi Gelin olarak tanınan İranlı Sahar Tabar’ın (19), ‘kamuyu yolsuzluğa teşvik etmek’ suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı duyuruldu. Makyajlı ve filtreli fotoğraflarıyla ünlü olan Tabar’ın serbest bırakılması için gazeteci Masih Alinejad, imza kampanya başlattı.
Libya Savunma Bakanı Selahaddin en-Nemruş: Fransa'nın Hafter'i yıllarca desteklemesi utanç vericidir
Dünya

Libya Savunma Bakanı Selahaddin en-Nemruş: Fransa'nın Hafter'i yıllarca desteklemesi utanç vericidir

Libya Savunma Bakanı Selahaddin en-Nemruş, ülkesinin Türkiye ile askeri iş birliği anlaşmasının açık ve ilan edilmiş olduğunu, Hafter ve onu destekleyenlerin ittifakları gibi gizli olmadığını söyledi. Fransa'nın Hafter'i yıllarca desteklemesi utanç verici olduğunu ifade eden Nemruş, Halife Hafter ve Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'in bir kenara konması şartıyla siyasi çözüm için karşı tarafla görüşmelere hazır olduklarını vurguladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.