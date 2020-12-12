CHP'li Polat'tan Bakan Varank'ın "Yerli helikopter motoru ürettik" sözlerine tepki: Sanırsın Mars'a gitmiş
TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleşen bütçe görüşmelerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın yerli ve milli helikopter motoru üretimine ilişkin açıklamalarına CHP'li Polat tepki gösterdi. Polat, "Sanırsın Mars'a gitmiş" ifadelerini kullandı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe maratonu başladı. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasında tansiyonun yükseldiği görüşmelere, sunum yapmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank katıldı.
Varank helikopter motoru üretimine değindi
Kürsüden vekillere hitap eden Varank, dünyada sayılı ülkenin üretebildiği helikopter motoru projesine değinerek şu ifadeleri kullandı:
Bakınız, sadece TEI'e son yedi yılda 10 farklı millî motor geliştirildi. (CHP sıralarından gürültüler). Daha geçen hafta TEI'nin ürettiği ilk millî helikopter motorunu TUSAŞ'a teslim ettik. (CHP sıralarından gürültüler)
'Sanırsın Mars'a gitmiş'
Bu sırada Bakan Varank'a sataşan CHP İzmir Milletvekili Polat Başarır, "Sanırsın Mars'a gitmiş" ifadelerini kullandı.
Görüşmelerin devamında yatırımlardan bahseden Varank, "Biz elbette her şey güllük gülistanlık demiyoruz. Eksikleri de, varsa hataları da görüyoruz ama sizin görmezden geldiğiniz fabrikalar sayesinde bu ülkede ihracat rekorları kırılıyor" diye konuştu.
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Bunun üzerine yeniden sataşmada bulunan Polat, "Milletin malıyla yapılana "Ben yaptım" diyemezsin" ifadelerini kullandı.