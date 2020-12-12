CHP'li Polat'tan Bakan Varank'ın "Yerli helikopter motoru ürettik" sözlerine tepki: Sanırsın Mars'a gitmiş

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe maratonu başladı. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasında tansiyonun yükseldiği görüşmelere, sunum yapmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank katıldı.

EKONOMİ Yerli helikopter yerli motorla havalanacak: İlk milli helikopter motoru TEI-TS1400’ün teslimatı yapıldı

Varank helikopter motoru üretimine değindi

Kürsüden vekillere hitap eden Varank, dünyada sayılı ülkenin üretebildiği helikopter motoru projesine değinerek şu ifadeleri kullandı:

OYNAT 01:37 Bakan Mustafa Varank: ABD üretince ses yok, Türkiye SİHA üretince anti militarist kesiliyorsunuz Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Genel Kurulu'nda kendisine tepki gösteren CHP ve HDP sıralarına cevap verdi. Savunma sanayinde yapılan çalışmalara dikkat çeken Varank, 'Almanya niye tank üretiyor, Amerika niye SİHA üretiyor?' diye soruyor musunuz? Hayır. Ama mevzubahis Türk SİHA'ları olunca, aniden anti militarist kesiliyorsunuz, sosyalistliğiniz aklınıza geliyor. Dağlık Karabağ'daki 30 yıllık işgale son verdiği, Azeri kardeşlerimizi koruduğu, sınırımızda kurulmak istenen terör koridorundaki teröristlere bomba yağdırdığı, bayrağımızı gökyüzünde gururla dalgalandırdığı için mi SİHA'lardan rahatsızsınız? Eğer öyleyse rahatsız olmaya devam edebilirsiniz' diye konuştu. BiP'te paylaş

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TEI motoru üretip TUSAŞ'a teslim etti

Bakınız, sadece TEI'e son yedi yılda 10 farklı millî motor geliştirildi. (CHP sıralarından gürültüler). Daha geçen hafta TEI'nin ürettiği ilk millî helikopter motorunu TUSAŞ'a teslim ettik. (CHP sıralarından gürültüler)

'Sanırsın Mars'a gitmiş'

Bu sırada Bakan Varank'a sataşan CHP İzmir Milletvekili Polat Başarır, "Sanırsın Mars'a gitmiş" ifadelerini kullandı.

OYNAT 00:59 Yerli helikopter Gökbey'e güç verecek yerli ve milli motor TEİ-TS1400'ün ateşlendiği anlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, İlk Milli Helikopter Motoru TEİ-TS1400'ün Teslimi ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni gerçekleşti. Yerli motor canlı yayın bağlantısıyla ateşlendi.

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Fabrikalar sayesinde ihracat rekorları kırılıyor

Görüşmelerin devamında yatırımlardan bahseden Varank, "Biz elbette her şey güllük gülistanlık demiyoruz. Eksikleri de, varsa hataları da görüyoruz ama sizin görmezden geldiğiniz fabrikalar sayesinde bu ülkede ihracat rekorları kırılıyor" diye konuştu.

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