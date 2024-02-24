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CHP'li Şahin'in ırkçılığına maruz kalan çocuklara Cumhur İttifakı'nın Mamak adayı Asım Balcı'dan ziyaret: Çocuklara öfke değil sevgi gösterilir

AK Parti'nin Mamak Belediye Başkan adayı Asım Balcı, CHP'nin Mamak adayı Veli Gündüz Şahin'in "Bunlar büyüdüğü zaman büyük sorun olur, gönderirim bunları" şeklinde ifadeler kullanarak psikolojik şiddete maruz bıraktığı Irak Türkmeni çocukları evlerinde ziyaret etti. Balcı, "Öncelikle soydaşımız olan bu çocuklarımıza yapılan saldırıyı kınıyoruz. Her şeyden öte bunlar çocuk. Çocuklara öfke gösterilmez, sevgi gösterilir" ifadelerini kullandı.

16:57 - 24/02/2024 Cumartesi
Güncelleme: 17:14 - 24/02/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Cumhur İttifakı'nın Mamak adayı Asım Balcı, Irak Türkmeni çocukları ziyaret etti.
Cumhur İttifakı'nın Mamak adayı Asım Balcı, Irak Türkmeni çocukları ziyaret etti.

CHP Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin, Gülveren Semt Pazarı’nda seçim çalışması yaptığı sırada, Irak Türkmeni çocuklara, "Bunların büyüyünce memleketine gitmesi gerekiyor. Bunun için bana oy vermeyen insanlar burada dursun. Gönderirim ben bunları. Bu çocuklar yarın büyüdüğü zaman memlekete büyük sorun olur. İsterse benim adaylığımı geri çeksinler" demesi büyük tepki çekti.

Cumhur İttifakı'nın AK Parti Mamak Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Asım Balcı, CHP’li Şahin’in psikolojik şiddetine maruz kalan çocukları evlerinde ziyaret etti.

"Çocuklara öfke değil sevgi gösterilir"

Çocuklara Ankaragücü forması ve futbol topu hediye eden Balcı, "Öncelikle soydaşımız olan bu çocuklarımıza yapılan saldırıyı kınıyoruz. Her şeyden öte bunlar çocuk. Çocuk masumdur. Çocuk sevgi ister. Çocuğun rengi olmaz. Çocuğun ırkı olmaz. Kısacası çocuk, çocuktur. Çocuklara öfke gösterilmez, sevgi gösterilir" dedi.

Balcı’ya, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl de eşlik etti.

#AK Parti
#Mamak
#Asım Balcı
26 dakika önce
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