CHP'li Şahin'in ırkçılığına maruz kalan çocuklara Cumhur İttifakı'nın Mamak adayı Asım Balcı'dan ziyaret: Çocuklara öfke değil sevgi gösterilir

CHP Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin, Gülveren Semt Pazarı’nda seçim çalışması yaptığı sırada, Irak Türkmeni çocuklara, "Bunların büyüyünce memleketine gitmesi gerekiyor. Bunun için bana oy vermeyen insanlar burada dursun. Gönderirim ben bunları. Bu çocuklar yarın büyüdüğü zaman memlekete büyük sorun olur. İsterse benim adaylığımı geri çeksinler" demesi büyük tepki çekti.