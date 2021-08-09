Gündem CHPli Saruhanlı Belediyesinden heykel açılışı
MANİSA

CHP'li Saruhanlı Belediyesi'nden heykel açılışı

CHP'li belediyelerin heykel açılışları devam ediyor. CHP'li Manisa Saruhanlı Belediyesi tarafından yenilenen Şehit Pilot Binbaşı Serdar Kandemir Meydanı'nda, Atatürk Heykeli'nin açılışı gerçekleştirildi. Gökçeköy Mahallesine dev bir Atatürk heykeli inşa ettiklerini belirten Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, "Hizmet borcumuz bitmedi. Gökçeköy’ün 25-30 yıldır almadığı hizmetleri yapmaktan mutluluk duymaktayım, gurur duymaktayım" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi İHA
CHPli Saruhanlı Belediyesinden heykel açılışı
Heykel, Saruhanlı Belediyesi tarafından Gökçeköy mahallesinde inşa edildi.

Manisa Saruhanlı Belediyesi tarafından Gökçeköy mahallesinde inşa edilen Ay Yıldızlı Giriş Takı, Atatürk Heykeli ve Şehit Pilot Binbaşı Serdar Kandemir Meydanı düzenlenen toplu açılış töreniyle hizmete açıldı.

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, açılış töreninde yaptığı konuşmada "Ancak Gökçeköy’e olan hizmet borcumuz bitmedi. Önümüzdeki süreçte Gökçeköy’e Zeytin Alım Ofisi ve Kapalı Pazaryeri inşa edeceğiz. Mahalle girişindeki akaryakıt istasyonunun yanına zeytin alım ofisi, kapanan eski belediye binasının arkasındaki alana kapalı pazaryeri yapacağız. Gökçeköy’ün 25-30 yıldır almadığı hizmetleri yapmaktan mutluluk duymaktayım, gurur duymaktayım" ifadelerini kullandı.

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CHP'li Saruhanlı Belediyesi'nden sağlık çalışanlarına heykelli destek

CHP'Lİ VEKİL DE KATILDI

Açılışa CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Başkan Bilgin’in Eşi Zehra Bilgin, İlçe Jandarma Komutanı Aykut Kurban, İlçe Emniyet Müdür Vekili Erdal Peker, Şehit Serdar Kandemir’in annesi Gülsen Kandemir, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, CHP Saruhanlı İlçe Başkanı Hasan Levent, İYİ Parti Saruhanlı İlçe Başkanı Hüseyin Abacı, Tariş Başkanı Hayri Sarıgöl, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Emin Kenez, Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Kan, CHP Saruhanlı Kadın Kolları Başkanı Zerrin Yaralı, Gökçeköy Muhtarı Zafer Deşek, Millet İttifakı Meclis Üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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