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POLİTİKA

CHP'li Sevigen’den Kılıçdaroğlu yönetimine tepki: Partililere sahip çıkılmıyor

CHP eski Milletvekili Mehmet Sevigen, CHP yönetimine eleştirilerde bulundu. Eski CHP’lilerin partide istenmediğini söyleyen Sevigen, "Sanki ‘birileri partiden gitsin’ diye kampanya açılmış. Sanki bir güç eski partilileri istemiyor. Biz maalesef arkadaşlarımızı dağıttık" dedi. Cihangir İslam’ın CHP’ye katılmasına ilişkin "O adamın partide olmasından büyük acı duyuyorum" yorumunda bulunan Sevigen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin ise "Çıkıp aday olsun. Genel başkanların cumhurbaşkanı adayı olması gerekmez mi?" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
CHPli Sevigen’den Kılıçdaroğlu yönetimine tepki: Partililere sahip çıkılmıyor
Mehmet Sevigen

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içinde yaşanan gelişmelere ilişkin Polemik Haber’e değerlendirmelerde bulunan CHP eski Milletvekili Mehmet Sevigen, Kılıçdaroğlu yönetimine sert eleştirilerde bulundu.

“Biz maalesef arkadaşlarımız dağıttık”

Eski CHP’lilere sahip çıkılmadığını söyleyen Sevigen, “Sanki birileri partiden gitsin diye kampanya açılmış gibi. Şişli’de Sarıgül’ü aday gösterseydin. Daha önce Büyükşehir’e aday göstermişlerdi. Neden Şişli’den aday gösterilmez? Sanki bir güç eski partilileri istemiyor. Erdoğan herkesi yanına çağırıyor. Biz maalesef arkadaşlarımızı dağıttık. Sarıgül %41 almıştı. İnce %35 almıştı” diye konuştu.

“Kemal Bey çıksın aday olsun”

Son günlerde gündemde olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına ilişkin de konuşan Sevigen, “Ekmeleddin seçilseydi CHP adayı mı seçilmiş olacaktı? Bizim çocuklarımız aday olmalı. Kemal Bey çıksın aday olsun. Genel başkanların Cumhurbaşkanı adayı olması gerekmez mi? Yine bir Ekmeleddin vakası olursa… Ben partinin genel sekreteri olarak oy vermemiştim” dedi.

“Cihangir İslam’ın CHP’de olmasından acı duyuyorum”

Cihangir İslam’ın CHP’ye katılmasına da tepki gösteren Sevigen, “Cihangir İslam partiye alınıyor. Anıtkabir’e harcanan parayı eleştiren adama Kemal Bey rozet taktı. O adamın partide olmasından büyük acı duyuyorum. Artık kimse laikliği ağzına almıyor” ifadelerini kullandı.

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