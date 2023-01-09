Gündem CHPli Seyit Torundan belediye başkanlarının istifa iddiaları üzerine işinize bakın mesajı
POLİTİKA

CHP'li Seyit Torun'dan belediye başkanlarının istifa iddiaları üzerine 'işinize bakın' mesajı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın "Herhangi birimiz görevden alınırsa hepimiz istifa edelim, sine-i millete dönelim." dediği iddiası üzerine açıklamada bulundu. Torun, "İstifa etmek çözüm değil. Başkanların görevlerinin başında olmaları daha iyi olur." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli Seyit Torundan belediye başkanlarının istifa iddiaları üzerine işinize bakın mesajı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılanma sürecinin ardından "Herhangi birimiz görevden alınırsa hepimiz istifa edelim, sine-i millete dönelim." dediği öne sürülmüştü.

CHP'DEN YAVAŞ'A CEVAP GELDİ

Yavaş'ın bu açıklamasının ardından CHP'den açıklama geldi. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 'işinize bakın' çağrısı yaptı.

Torun, şöyle konuştu:

"Başkanların görevlerinin başında olmaları daha iyi olur. İstifa etmek çözüm değil. Vatandaşın verdiği iradeyi halk geri alır. Tepki ile o görevi bırakmak doğru değil. Tam tersine sonuna kadar mücadeleyi götürmek lazım."

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