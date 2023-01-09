CHP'li Seyit Torun'dan belediye başkanlarının istifa iddiaları üzerine 'işinize bakın' mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılanma sürecinin ardından "Herhangi birimiz görevden alınırsa hepimiz istifa edelim, sine-i millete dönelim." dediği öne sürülmüştü.

CHP'DEN YAVAŞ'A CEVAP GELDİ

Yavaş'ın bu açıklamasının ardından CHP'den açıklama geldi. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 'işinize bakın' çağrısı yaptı.

Torun, şöyle konuştu:

"Başkanların görevlerinin başında olmaları daha iyi olur. İstifa etmek çözüm değil. Vatandaşın verdiği iradeyi halk geri alır. Tepki ile o görevi bırakmak doğru değil. Tam tersine sonuna kadar mücadeleyi götürmek lazım."

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