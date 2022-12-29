Adaylık istesem tozunu attırırım: İYİ Parti Mansur Yavaş'ın adaylığı konusunda HDP'den çekiniyor

CHP’nin önünü kesme girişimlerine karşı İYİ Parti’nin adaylıkta gündemde tuttuğu isimlerden biri olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın iddialı olduğu ortaya çıktı. Yavaş’ın “Aday olsam ortalığın tozunu attırırım" dediği öğrenildi. İYİ Parti'de teşkilatın gönlünden geçen ismin Mansur Yavaş olduğu ancak 'HDP'nin destek vermeyiz' şerhi yüzünden genel merkezin rotayı İmamoğlu'na kırdığı ifade ediliyor.

ADAY OLMAK İSTEMİYOR

İYİ Parti kaynakları, Yavaş'ın, katıldığı kapalı toplantılarda aralarında milletvekillerinin de olduğu İYİ Parti’li isimlerin “Aday olmayı düşünmüyor musunuz” sorusu yönelttiğini kaydetti. İYİ Partili vekillerin, Yavaş'a "CHP'lilerin ortak aday olarak adınızı gündeme taşımama gerekçesi performans düşüklüğüdür" dediği, Yavaş'ın ise "Aday olmak istemediğim için arkamdan konuşuyorlar, oysaki aday olsam ortalığın tozunu attırırım" yanıtını verdiği ileri sürüldü. Ankara kulislerinde, adını tartışmaların dışında tutması nedeniyle Yavaş'ın yıpranmadığı, bu nedenle de adaylık için güçlü bir figür olarak 6'lı masada rağbet görebileceği ifade ediliyor. Yavaş'ın genel siyaset üzerine değerlendirmelerden kaçınan bir politikacı olduğunun altı çiziliyor.

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