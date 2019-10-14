Gündem CHPli Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı
POLİTİKA

CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı

CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili paylaşımlarından dolayı resen soruşturma başlattı.

Haber Merkezi AA
CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı.
CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "CHP Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun 12 Ekim 2019 tarihinde Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak Twitter hesabından yaptığı bildirilen 'Hükümetin bilmesi gerekiyor; bu haksız bir savaştır ve Kürtlere karşı yapılan bir savaştır' şeklindeki paylaşımı ve aynı gün bazı medya kuruluşlarına verdiği röportajdaki bir kısım açıklamaları nedeniyle, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama' suçundan resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

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