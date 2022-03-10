Gündem CHPli Sezgin Tanrıkulu İBBden adam attırdı Sen AK Parti döneminden kalanlardan mısın?
İSTANBUL

CHP'li Sezgin Tanrıkulu İBB’den adam attırdı: Sen AK Parti döneminden kalanlardan mısın?

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun, metroda tartıştığı ve işinden ettiği güvenlik görevlisi Hakan Karakuş, yaşananları anlattı: ‘Ben milletvekiliyim, benimle ilgileneceksin’ diye bağırdı. Tanımadığımı söyledim. Kimliğinize bakayım dedim. ‘Sen kimsin lan ben sana kimlik göstereyim. Sen AK Parti döneminden kalan güvenliklerdensin galiba’ dedi.

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Burak Doğan Yeni Şafak
​CHPli Sezgin Tanrıkulu İBB’den adam attırdı: Sen AK Parti döneminden kalanlardan mısın?
CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul’da 4. Levent Metro istasyonunda tartıştığı güvenlik görevlisi Hakan Karakuş’u işten attırdı. Adres sorduğunu ancak cevap alamadığını iddia eden Sezgin Tanrıkulu, Karakuş’u İBB yetkililerine şikayet etti. İşine son verilen Karakuş, olayın detaylarını Yeni Şafak’a anlattı. Tanrıkulu’nun iki kez yanına gelip adres sorduğunu söyleyen Karakuş şunları söyledi:

BEN MİLLETVEKİLİYİM

  • “Sorduğu adresi tarif ettim, yanıma gelip omuzuma vurdu. ‘Benimle niye ilgilenmiyorsun? Ben milletvekiliyim, benimle ilgileneceksin’ diye çıkıştı. Kendisini tanımadığımı belirtip ‘Bir şey mi soracaksınız buyurun’ dedim. ‘Sen ne terbiyesiz bir adamsın’ diye hakaret etti. ‘10 saniyede terbiyesiz olduğumu nasıl anladınız’ diye sorup ‘Kimlik ibrazınızı görebilir miyim’ dedim. ‘Sen kimsin lan ben sana kimlik göstereyim. Sen AK Parti döneminden kalan güvenliklerdensin galiba’ dedi. Bir partiyle ilgim olmadığını, daha önce de CHP’li belediyelerde çalıştığımı söyledim. ‘Sen görürsün’ diye tehdit etti.”

İşten atılan Hakan Karakuş, nSezgin Tanrıkulu’dan şikayetçi olacağını söyledi.
İşten atılan Hakan Karakuş, nSezgin Tanrıkulu’dan şikayetçi olacağını söyledi.

HEMEN ARADILAR

Karakuş, olaydan 20 dakika sonra şefi tarafından aranmış: “Şefler, denetim amirleri ve İBB’den aramaya başladılar. İşten atmak için bana kamera kayıtlarıyla baskı yaptılar. Disiplin kuruluna gittiğimde savunmamı bile okumadılar. Avukatlar karşımda kahkaha atarak oturuyorlardı. 2017’den beri İBB’de çalışıyordum. Şu an zor durumdayım. Evlenmek üzereydim, annem-babam kanser hastası. İnsan hakları savunucusu olduğunu iddia eden birinin insanın ekmeğiyle oynaması üzücü.”

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