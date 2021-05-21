​CHP’li tacizciye 15 yıl​: Maltepe ilçe başkan yardımcısıydı

CHP içindeki taciz ve tecavüzlere yönelik yargıya intikal eden İstanbul Maltepe’deki olayla ilgili dava karara bağlandı. 23 yaşındaki Z.Y.’ye restoranda cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz (41) hakkında karar çıktı. Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya sanık tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Müşteki Z.Y.’nin avukatı önceki beyanlarını tekrar ederek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

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Mahkeme heyeti Umut Karagöz’ün “nitelikli cinsel saldırı” suçundan 12 yıl, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan da 3 yıl hapisle cezalandırılmasına, tutukluluk halinin de devamına hükmetti. Mahkeme sanığın yargılama sürecindeki davranışlarını dikkate alarak, olumlu kanaat elde edinilmediğinden cezada indirim de yapmadı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede sanık Karagöz’ün “nitelikli cinsel saldırı”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “tehdit” suçlarından 24 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyordu.